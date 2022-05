Ella es la madre mexicana de la bella Marilyn Monroe que pocos conocen

Marilyn Monroe es considerada una de las mujeres más atractivas que ha existido, pero pocos ubican que la bella actriz de la época dorada de Hollywood, tiene raíces mexicanas gracias a su madre: Gladys Pearl Baker.

Resulta que la madre de Marilyn Monroe, Gladys Pearl Baker nació el 27 de mayo de 1902 en Piedras Negras, Coahuila. De acuerdo con los historiadores, la madre de la actriz fue diagnosticada con esquizofrenia paranoica, provocando que la relación de madre e hija estuviera destinada a un trágico final.

Hay que destacar que la bella Marilyn Monroe se convirtió en un ícono de la cultura pop, siendo referenciada por otras famosas como Kim Kardashian, Scarlett Johansson y Kate Moss. Sin embargo, la relación con su madre y su difícil infancia la marcarían de por vida.

¿Quién era la madre de Marilyn Monroe?

Madre de Marilyn Monroe

Se cuenta que al igual que la actriz, su madre tuvo un historial amoroso complicado, expertos, destacan que Gladys Pearl Baker primero estuvo casada con Jack Baker, con quien tuvo dos hijos: Robert Kermitt Baker y Berniece Baker Miracle.

También se menciona que luego de incidentes abusivos, Gladys solicitó el divorcio de Jack, llevándolo a abandonar a Gladys y secuestrar a sus dos hijos para criarlos en Kentucky.

El segundo esposo de Gladys Pearl Baker fue Martin Edward Mortenson, quien desapareció unos meses después de contraer matrimonio y sin saber que era el padre de Marilyn Monroe.

Gladys Pearl Baker trabajaba como cortadora de negativos de películas en Consolidated Film Industries. Sin embargo, Gladys Pearl Baker decidió dejar a Marilyn Monroe al cuidado de una familia religiosa, ya que no se sentía con la capacidad de hacerse cargo de ella.

Marilyn Monroe vivió en orfanatos

Marilyn y su madre

La bella actriz Marilyn Monroe desafortunadamente vivió hasta los 7 años en una casa humilde junto a Albert e Ida Bolender. No obstante, tuvo que pasar varios años de su infancia en diferentes orfanatos y hogares adoptivos, provocando que tuviera severos problemas de autoestima, inestabilidad emocional y estrés.

“Tenía siete años, pero me tocaba trabajar en la casa. Lavaba platos, fregaba suelos y hacía recados”.

Es lo que detalla la bella actriz, quien también agregó: “Mi madre apareció al día siguiente. Era una mujer muy guapa que nunca sonreía. La había visto a menudo, pero no sabía exactamente quién era. Cuando le dije ‘Hola, mamá’, me miró. Nunca me había dado un beso, nunca me había sostenido en sus brazos y apenas me había hablado”.}

Eso fue lo que reveló la bella Marilyn Monroe en un manuscrito descubierto 12 años después de su muerte, por otro lado durante la adolescencia de Marilyn Monroe, Gladys Pearl Baker se mudó con su hija cerca de Hollywood Boulevard, el lugar que inspiró a la joven a convertirse en una estrella de cine.

Cabe destacar que la historia de Gladys Pearl Baker y Marilyn Monroe terminó cuando un día, Marilyn regresó a su casa y su madre no estaba, ya que había sido internada en un hospital psiquiátrico donde permaneció hasta el día de su fallecimiento en 1984.

