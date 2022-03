Ella es la famosa actriz que asistirá a la cotizada boda de Brooklyn Beckham

Como era de esperarse, uno de los eventos más esperados para este año será la boda de Brooklyn Bechman y en la cual muchos medios han comenzado a especular sobre la lista de invitados.

A pesar de que aún no se ha hecho pública la fecha exacta, con el paso del tiempo han ido surgiendo varias celebridades que han confirmado su asistencia al evento.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, unas de estas celebridades son Harry y Meghan Markle que han sido considerados invitados de honor a la boda de Brooklyn Beckham

La famosa actriz estadounidense estará presente en el evento

Se trata de la famosa Eva Longoria, quien no es novedad que la actriz haya sido invitada a la boda ya que es bien sabido que mantiene una estrecha relación con la madre del novio, Victoria Beckham.

Y es que de acuerdo a los medios, Longoria fue elegida por Victoria como la madrina de su hijo, lo que ya la hace parte de la familia.

Durante una reciente entrevista, Eva confirmó su asistencia al tan cotizado evento, en el que será la mismísima Victoria quien le diseñará su atuendo, ya que en el 2016, fue ella quien le diseñó su vestido de novia, por lo que confiía plenamente en la ex integrante de Spice Girls.

"Ella es la que me dice lo que tengo que ponerme. Me pregunta si quiero ir de verde o de negro, y entonces yo le digo que prefiero el negro, y ella me responde: Perfecto, entonces será el verde" compartió Longoria.

¿Quién será la esposa de Brooklyn Beckham?

Nació en una de las familias más influyentes de los Estados Unidos

El hijo de Victoria Beckham, se comprometió con la famosa modelo y actriz Nicola Peltz de 25 años de edad, quien ha sido reconocida en la industria de los espectáculos por su belleza y elegante porte.

Originaria de Nueva York, Nicola nació en una de las familias más influyentes de los Estados Unidos y que comparte con sus otros siete hermanos.

Su padre es Nelson Peltz, un empresario judío multimillonario que se encarga de gestionar algunas de las grandes empresas del país y su madre es Claudia Heffner quien fuese una de las mejores modelos de la industria.

Desde muy pequeña, la modelo neoyorquina demostró su talento para el modelaje, sin embargo con el tiempo se daría cuenta que su verdadera pasión era el cine.

