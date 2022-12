Ella es la bella hermana de Irina Baeva que ha paralizado las redes sociales

Irina Baeva ha expresado en redes sociales el amor que siente hacia su familia, quienes se encuentran en Rusia, pero cada vez que la famosa tiene la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones los visita para pasar tiempo en familia, pero lo que ha llamado la tención de varios es lo bella que es Nina.

¿Quién es Nina Baeva? La guapa rusa es la hermana mayor de Irina, quien es muy parecida a la actriz y ha acaparado las miradas de los internautas, aunque a diferencia de la famosa mantiene un bajo perfil en las redes sociales. La joven está casada e hizo su vida en Moscú.

Cabe mencionar que debido a la pandemia por COVID-19, la famosa no pudo viajar para ver a su familia, pero luego de 3 años de no verlos, por fin la actriz se reencontró con ellos el pasado mes de agosto de este año 2022, y no perdió la oportunidad de compartir fotos con sus papás, hermana y sus demás familiares.

Fotos de la guapa hermana de Irina Baeva

Nina y la actriz lucen muy bellas

A través de las redes sociales, la actriz le ha dedicado emotivas palabras a Nina, su hermana, y ha mencionado que a pesar de un año de diferencia, siempre recuerda que ella y su hermana hacían todo juntas, y dejó en claro que es su cómplice y la extraña.

La actriz y su hermana enamoran a los usuarios

Cabe mencionar que la cuenta de Instagram de la hermana de la famosa aparece como “nkabochkina”, y cuenta con más de 60 mil seguidores. En su perfil social ha compartido adorables fotos junto a Irina, ella le ha expresado a su hermana lo mucho que la ama.

Te puede interesar: Irina Baeva le "prohíbe" a Gabriel Soto trabajar con su ex

¿Qué estudió Irina Baeva?

La actriz se mudó a México para estudiar actuación

La actriz Irina Baeva estudió relaciones públicas en la Universidad Estatal de Moscú, luego se mudó a México y decidió estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. El debut de la famosa en las telenovelas fue en "Muchacha italiana viene a casarse".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram