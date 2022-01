Ella es la amante de Zague, con quien le habría sido infiel a Paola Rojas

El nombre de la presunta amante de Luis Roberto Alves "Zague", con quien habría engañado a la periodista Paola Rojas, ha sido revelado por el programa de espectáculos "Chisme No Like", por lo que el ex futbolista ahora es tendencia en redes sociales.

Desde hace un tiempo la vida del exfutbolista de la Selección Mexicana y del Club América se vio envuelta en polémica debido a los constantes escándalos que protagonizó, cómo la filtración de varios videos íntimos en redes sociales.

Luego que los videos intimos del exfutbolista se filtraron y Paola los vio se reveló que el ahora comentarista le había sido infiel a su esposa, con quien estuvo casado por varios años y con quien tuvo dos hijos, la pareja se separó.

Paola Rojas se divorció tras el escándalo sexual

La pareja tuvo dos hijos antes de divorciarse

Ambos famosos continuaron con sus vidas y pese a que se creyó que todo había quedado en el pasado ahora el programa de espectáculos "Chisme No Like" decidió retomar el tema y ha revelado que la verdadera razón que llevó a la separación de la pareja no fueron los videos íntimos filtrados, sino que el ex futbolista tenía una amante, quien decidió romper el silencio y hablar de lo que pasó.

De acuerdo con el programa la presunta amante del comentarista es Luz Piedad Martínez, con quien además habría tenido una hija mientras que el ex futbolista seguía casado con Paola.

La presunta amante reveló que ella y Luis Roberto tuvieron múltiples encuentros sexuales desde el 2016, cuando él aún estaba casado con la conductora de Netas Divinas. Luz piedad reveló que después de notificarle al ex futbolista que estaba embarazada él decidió tomar distancia y que hasta el momento no se ha acercado a su hija, pero ahora ella está enferma de cáncer y decidió hablar al respecto.

¿Qué significa Zague?

Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, es un exfutbolista profesional mexicano de ascendencia brasileña que jugaba como delantero y estuvo casado con Paola Rojas. Él es mejor conocido como Zague o Zaguinho, cuyo apodo fue sacado de un cómic, en donde un personaje corría en zigzag, por lo que cómo es de entenderse su apodo significa Zigzag.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!