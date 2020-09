Ella es Tatiana Maslany, la nueva estrella de She-Hulk

Tatiana Maslany ha sido elegida para dar vida a She-Hulk, pero quién esta intrigante mujer. Resulta que en 2016 fue la ganadora de un Emmy por protagonizar cinco temporadas del programa de televisión America Orphan Black, como más de una docena de clones de una mujer que intenta escapar de su pasado.

Sin embargo, esta es su primera gran incursión en el territorio de los superhéroes, presentando a los fanáticos un personaje con el que no todos estarán familiarizados.

¿Quién es She-Hulk?

El alter ego humano de She-Hulk es la abogada Jennifer Walters, que también es prima de Bruce Banner, más conocido como Hulk, este personaje fue creado por por Lee y el artista John Buscema, apareció por primera vez en el cómic The Savage She-Hulk en 1980.

¿Veremos a She-Hulk y Thor juntos en el Universo Cinematográfico de Marvel? pic.twitter.com/lmznASBjEB — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) September 17, 2020

El canal de YouTube de Marvel dice que Jennifer es una "abogada mala que rompe techos de cristal y mucho más". Pero después de recibir un disparo, una transfusión de sangre de Bruce que le salvó la vida la transforma en un "monstruo de rabia verde gigante".

La dosis diluida de sangre llena de gamma le da una versión más suave de Hulkiness, por lo que Jennifer aprende a "mantener la calma y su inteligencia mientras está en forma de Hulk", a diferencia de su primo.

She-Hulk es posiblemente un personaje más entretenido que Hulk: Marvel.com dice que "respalda su fuerza sensacional con su ingenio salvaje y confianza" , mientras que Hulk es famoso como un niño pequeño, tipificado por frases como "¡Hulk smash!".

Después de haber calmado a su monstruo verde interior, Jennifer se muda a Nueva York para trabajar con los Vengadores y sus amigos los Cuatro Fantásticos, enfrentando a los supervillanos y luchando contra el crimen en la corte, rara vez regresando a su forma humana.

También encuentra tiempo para un extraño romance con Thor, quien presumiblemente no se sintió intimidado por su destreza física.

¿Quién es Tatiana Maslany?

La actriz canadiense, de 34 años, encontró un amor temprano por la actuación, apareciendo en producciones locales cuando era niña y trabajando en programas de televisión profesionales mientras estaba en la escuela secundaria, incluida la serie de televisión infantil canadiense 2030 CE (2002-03).

Luego apareció en la serie de televisión canadiense Heartland (2008-10) y Being Erica (2009-11) y también interpretó a Mary en la miniserie The Nativity (2010).

Maslany también se hizo notar en el festival de cine de Sundance ese año, ganando el premio a la mejor interpretación por la película Grown Up Movie Star, interpretando a Ruby, de 13 años, que tiene que sobrevivir a la vida con su padre rural después de que su madre huye para convertirse en actriz.

La noticia fue bien recibida por Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk en las películas de Los Vengadores.

En 2013, Maslany escribió un blog sobre Orphan Black, donde dijo que interpretar escenas con clones de ella misma era "uno de los mayores desafíos que he enfrentado como actriz".

"Me veo loca cuando filmamos esas escenas porque, en última instancia, estoy en un plató vacío hablando y reaccionando a nada. Se trata mucho de imaginación", escribió.

"Al mismo tiempo, es un proceso muy técnico porque tengo que dar en ciertas marcas y mis ojos deben estar enfocados en el lugar correcto para que los efectos especiales se superpongan sin problemas".

Tal trabajo en el set debería serle muy útil para trabajar en una serie de superhéroes, que sin duda implicará mucho trabajo de pantalla verde y CGI.

El otro trabajo de la actriz incluye un papel clave como la hermana Alice McKeegan en la serie Perry Mason, así como la serie de televisión BoJack Horseman en 2015 y un par de episodios de 2013 de Parks and Recreation.

¿Por qué no hemos visto a She-Hulk?

Hasta ahora, She-Hulk nunca despegó de la misma manera que Hulk, quien ha disfrutado de su propia serie de dibujos animados, serie de televisión y, por supuesto, varias películas, interpretadas con mayor éxito en la pantalla grande por Ruffalo en el universo de los Vengadores.

�� Disney+ ya tiene a su 'She-Hulk': Tatiana Maslany ('Orphan Black') será Hulka, la superheroína de la nueva serie de Marvel https://t.co/YyCbilzMJ9 — Vertele (@Vertele) September 18, 2020

Tuvo una breve aparición en la caricatura, en 1983 en un episodio llamado Enter: She Hulk , pero el personaje realmente no despegó, dejando el escenario principal en ese momento para la serie de televisión Wonder Woman de DC.

Los esfuerzos para incluir a She-Hulk en una película de Hulk protagonizada por la estrella de televisión original Lou Ferringo nunca se materializaron, ni tampoco un programa de televisión de She Hulk.

Aunque una película en 1991 iba a protagonizar a Brigitte Nielsen en el papel principal, esto tampoco pasó de las tomas promocionales.

Te puede interesar: Marvel: Mark Ruffalo aceptó ser Hulk tras platicar con otro Vengador

No hay mucha documentación sobre por qué She-Hulk no llegó correctamente a la pantalla pequeña o grande. Podría deberse a la falta de financiación o simplemente a la falta de popularidad del personaje.