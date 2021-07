Ella es Phanye Hernández, la joven que posiblemente demandará a Lizbeth Rodríguez

Phanye Hernández es una influencer de Instagram proveniente de Tijuana, Baja California que nuevamente se ha vuelto tendencia por ser la joven que posiblemente demandará a Lizbeth Rodríguez, la youtuber que se hizo famosa por el programa en internet “Exponiendo Infieles”. Y en esta denuncia también podría estar involucrado el influencer y cantante Juan de Dios Pantoja.

En La Verdad Noticias te informamos sobre el caso del video sexual de JD Pantoja que se filtró durante abril de 2020. En dichas imágenes el famoso aparece en un momento íntimo junto a Phanye.

Presuntamente este clip fue compartido por la propia ex “Chica Badabun” Lizbeth Rodríguez, quien supuestamente estaba tratando de demostrar que Juan de Dios le había sido infiel a su ahora esposa, la influencer Kimberly Loaiza.

Los internautas han dicho que en varios momentos Lizbeth demostró que ella tenía en su posesión este video y posiblemente ella fue quien hizo que se volviera público en las redes sociales.

¿Por qué Phanye Hernández podría denunciar a Lizbeth Rodríguez?

Todo apunta a que Lizbeth también podría ir a la cárcel por el presunto delito que cometió en 2020/Foto: Random

Phanye Hernández podría denunciar a Lizbeth Rodríguez por el mismo caso por el que actualmente la youtuber YosStop se encuentra en prisión, es decir, por presunta posesión y distribución de pornografía infantil.

Recordemos que cuando Phanye apareció en dicho video íntimo con Pantoja ella era menor de edad; y actualmente a sus 21 años y siendo madre de una niña pequeña, la joven ha dado algunas pistas a sus más de 500 mil seguidores de su cuenta de Instagram que podría estar planeando meter a prisión a las personas que filtraron dicho video.

De hecho, cuando el videoclip se exhibió en internet, Hernández le pidió públicamente a Juan de Dios que hiciera lo necesario con Rodríguez para que bajaran estas imágenes de internet.

Phanye afirmó que se sintió atacada y violentada por la filtración de dicho clip íntimo/Foto: Tú en línea

“Yo confíe en ti cuando permití que grabaras ese video, y ahora todo el mundo lo está viendo. Me siento violentada y atacada. He borrado todos mis post por miedo a que me ataquen, por favor, te pido que te encargues de borrar todo, es todo lo que pido“, declaró Phanye en sus Instagram Stories.

Juan de Dios Pantoja también podría ser demandado

En el video que se compartió en redes sociales, aparecen Phanye y Juan de Dios durante un acto íntimo/Foto: Laura G

El influencer Juan de Dios Pantoja también podría ser demandado por Phanye Hernández, ya que sería considerado como una de las personas que tenía en sus manos dicho video sexual y que de alguna manera estuvo involucrado en su distribución, por lo que podría haber cometido un delito al igual que Lizbeth.

En México, desde este año entró en vigor la Ley Olimpia, una reforma legal que impone penas de hasta seis años por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada. Así que bajo esta ley probablemente Phanye también podría iniciar su demanda contra Rodríguez y Pantoja.

Recientemente Hernández compartió en sus redes sociales el mensaje “se viene algo fuerte”, y donde mencionó el “karma” y “justicia”, lo que muchos usuarios consideran como una señal de que Phanye ya está planeando su denuncia contra los famosos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!