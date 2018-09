Ella es Maya Zapata la nueva Selena Quintanilla

La actriz Maya Zapata es reconocida ampliamente en la industria del cine mexicano ya que su carrera actoral inició desde el año 1989, en la cinta ‘Gringo Viejo’ en el papel de la joven Dolores, sin embargo su paso en la industria le ha valido varios reconocimientos importantes.

De seguro has visto a Maya Zapata antes y no la has reconocido, sin embargo cada una de sus interpretaciones ha sido trascendental, al punto tal de valerle el papel de Selena Quintanilla, una figura icónica de la música y cultura popular latina en los Estados Unidos y Latinoamérica.

Ella es Maya Zapata la nueva Selena Quintanilla

En el año 2012 participó en la serie Kadabra de Fox a lado de actor Christopher Von Uckermann, Maya Zapata interpretó a Jazmín en esta serie de dos temporadas.

Ella es Maya Zapata la nueva Selena Quintanilla

Para el año 2008 la actriz interpretó el papel de Francisca en la cinta ‘Casi Divas’, un papel que le valió amplio reconocimiento actoral que ya se había premiado en años anteriores.

Ella es Maya Zapata la nueva Selena Quintanilla

En el año 2007, la actual intérprete de Selena Quintanilla, compartió cuadro con la controversial Kate del Castillo en la cinta ‘La Misma Luna’ en el papel de ‘Alicia’, la amiga de Kate en esta conmovedora historia.

Ella es Maya Zapata la nueva Selena Quintanilla

En el año 2001 la cinta ‘De La Calle’, le trajo a Maya Zapata uno de los reconocimientos más importantes de la carrera de la actriz pues con el papel de Xochitl, ganó el premio Ariel a mejor actriz.

La imagen de Selena había sido tomada por Jennifer Lopez en el año de 1997, dos años después del asesinato de la Reina del TexMex, fue tanto el impacto de esta cinta que prácticamente le creo la carrera a la Diva del Bronx, J.Lo.

La nueva serie de la vida de la Selena Quintanilla se estrenó a través del canal de TNT, para Estados Unidos y México, y será semanalmente la emisión de un nuevo capítulo con los detalles del homicidio de la cantante en la serie “El Secreto de Selena”.

Maya Zapata fue la actriz elegida para dar vida Selena, y hasta el momento las críticas han sido favorables para la interpretación.