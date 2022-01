Ella es Julia Fox, la nueva conquista de Kanye West en medio de su divorcio.

Julia Fox se esfuerza por mantenerse ocupada. La actriz, diseñadora y escritora de 31 años se enorgullece de ser un talento de múltiples guiones al incursionar en el mundo de la moda y el arte. Más recientemente, dio el salto a la actuación con su papel destacado en Uncut Gems de 2019 junto a Adam Sandler.

La actriz asistió recientemente a una presentación de Slave Play en Broadway junto a Kanye West, lo que generó posibles rumores de romance.

Una fuente le dijo a la revista PEOPLE de los dos durante la excursión a la ciudad de Nueva York: "Él estaba emocionado de que ella estuviera allí, y luego saldrían por completo. Julia se quedó todo el tiempo después de la charla. Ella fue un gran apoyo, se reunió y parecía muy feliz de estar con él".

Julia Fox debutó como actriz en "Uncut Gems"

El debut como actor de Fox se produjo en Uncut Gems de 2019, interpretando a la novia del personaje de la estrella Adam Sandler, Howard. Ella le dijo a Refinery29 ese año que actuar resultó ser "bastante fácil" para ella.

La nativa de Chicago fue vista recientemente con la modelo de Instagram Yasmine Lopez en Houston a fines del mes pasado. Kanye West también estuvo saliendo con la modelo Vinetria meses después de que Kim Kardashian solicitara el divorcio del diseñador de Yeezy.

Kanye West tuvo una cena romántica con Julia Fox

Como informó La Verdad Noticias, mientras recibía el año nuevo en Miami, Kanye West fue visto disfrutando de una cena con Julia Fox en medio de su divorcio de Kim Kardashian.

Después de que West, de 44 años, y Fox, de 31, fueron fotografiados acercándose durante una salida nocturna en Carbone el sábado 1 de enero, una fuente le dijo exclusivamente a Us Weekly que la pareja se estaba "divirtiendo" durante la salida "informal".

La fuente reveló que West "quería conocerla mejor" después de que se conectaron a través de sus amigos en común. Una segunda fuente compartió que Kanye West y Julia Fox "no son serios" ya que el intérprete de "Off the Grid" está "viviendo su mejor vida" luego de su separación de Kim Kardashian, de 41 años.

