“Ella ama a ese hombre” dice usuario tras declaraciones de Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo fue abordada por las cámaras del programa “Despierta América” a las afueras del Reclusorio Norte, lugar donde se encuentra detenido Juan Collado desde hace casi ya 4 años. La famosa rompió el silencio sobre su esposo y su carrera como actriz.

Durante la entrevista, le cuestionaron lo que ha pasado con el abogado y confesó que pasó Año Nuevo con Juan, además pasó el 24 con el abogado y comentó sobre su marido: “Y pues nada chicos, llevamos casi 4 años aquí, no le han encontrado nada a mi esposo, después de 4 años, cosa que les dije desde el principio”.

De igual forma, la famosa expresó: “Entendemos por qué son las cosas, y aquí estoy y estaré con él donde él este, como lo dije en el día uno”. Por otro lado, comentó que su esposo está delicado de salud, tiene problemas de la presión y colesterol.

¿Yadhira Carrillo volverá a la pantalla chica?

Durante la entrevista fue cuestionada sobre por qué no ha regresado a la pantalla chica y dijo: "Porque mientras él este aquí, en ningún momento lo voy a dejar solo, me han ofrecido proyectos preciosos, pero no puedo tomarlos, porque no me sentiría bien estar haciéndolos sabiendo que él está aquí". Expresó.

Tras las declaraciones de la famosa, los usuarios opinaron al respecto: "El karma llega", "Pues era la amante, se lucía que se quedó con el "esposo" y ahora la esposa vive feliz, y ella viendo al esposo en la cárcel", "Excelente mujer, eso es amor real", "Excelente actriz que todavía puede hacer novelas". Fueron algunas reacciones.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te compartimos que la actriz ha apoyado a su esposo en todo momento y ha acudido al Reclusorio a visitarlo, le ha llevado su comida favorita y le hace compañía en aquel lugar.

¿Cuál fue la última novela de Yadhira Carrillo?

Actrices que protagonizaron "Palabra de mujer"

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que fue en el 2008 que la actriz participó en una telenovela, los fans la vieron actuar por última vez a Yadhira Carrillo en el melodrama "Palabra de mujer", una producción de "El Güero" Castro, donde compartió créditos con Edith González, Ludwika Paleta, Lidia Ávila y el actor Juan Soler.

