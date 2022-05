Elizabeth Olsen tiene un gran arrepentimiento por unirse al MCU.

La actriz Elizabeth Olsen se hizo un nombre en el mundo de las películas independientes antes de convertirse en Wanda Maximoff, también conocida como The Scarlet Witch, en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El verdadero comienzo de su carrera como actriz, según su perfil de IMDb, comienza cuando se retrata a sí misma en varios lanzamientos de VHS protagonizados por sus hermanas mayores, Mary-Kate y Ashley Olsen. Como adulta, ha desarrollado una reputación de actuaciones fascinantes en películas con presupuestos más pequeños.

La Verdad Noticias recuerda que la actriz Elizabeth Olsen primero ganó la atención de la crítica por su trabajo en el drama de 2011 "Martha Marcy May Marlene". Su desempeño en él se describe como "fascinante" en el sitio de agregación de reseñas.

¿En qué películas participó Elizabeth Olsen?

Elizabeth Olsen tiene un gran arrepentimiento por unirse al MCU.

Olsen siguió a "Martha Marcy May Marlene" con apariciones en películas como "Kill Your Darlings", "Red Lights", "Very Good Girls", "In Secret", además del remake estadounidense de 2013 de "Oldboy" junto a la estrella del MCU Josh Brolin.

A pesar de que interpretar a Wanda definitivamente la ha expuesto a una enorme audiencia, tal vez no sea sorprendente que la actriz tenga un gran arrepentimiento por asumir el manto de Wanda y pasar tanto tiempo encerrada en el mundo del personaje. Pese a ello, Elizabeth Olsen defiendió a la"Bruja escarlata" en "Doctor Strange 2" recientemente.

Elizabeth Olsen perdió varios papeles para interpretar a Wanda

Elizabeth Olsen tiene un gran arrepentimiento por unirse al MCU.

Cuando miras el currículum de Elizabeth Olsen, tal vez sea sorprendente saber que se arrepiente de haber rechazado características más pequeñas e independientes que están más en sintonía con su gusto personal para estar más fácilmente disponibles para Marvel Studios.

En una entrevista en mayo con The New York Times, la actriz Elizabeth Olsen relató que tuvo que rechazar un papel en "The Lobster" de 2015, la comedia negra dirigida por Yorgos Lanthimos protagonizada por Rachel Weisz y Colin Farrell, para una película de Marvel.

"Comencé a sentirme frustrado", dijo Olsen al medio. "Tenía esta seguridad laboral, pero estaba perdiendo estas piezas que sentía que eran más parte de mi ser. Y cuanto más me alejaba de eso, menos me consideraban para ello".

Elizabeth Olsen tiene un gran arrepentimiento por unirse al MCU.

Más tarde agregó: "[Protagonizar seis proyectos de Marvel seguidos] me alejó de la capacidad física para hacer ciertos trabajos que pensé que estaban más alineados con las cosas que disfrutaba como miembro de la audiencia. Y este soy yo siendo el más honesto".

Elizabeth Olsen continúa apareciendo tanto en éxitos de taquilla de Hollywood como en películas de menor escala entre su trabajo como Wanda Maximoff. Apareció en la película biográfica de Hank Williams "I Saw the Light" como la esposa del cantante, Audrey, y co-protagonizó "Ingrid Goes West", "Kodachrome" y "Wind River".

Olsen también protagonizó la serie de Facebook Watch "Sorry for Your Loss" y la versión de 2014 de "Godzilla". Su próxima pieza no perteneciente al MCU será en la miniserie de HBO "Love and Death". Olsen interpretará a Candy Montgomery, quien fue acusada de asesinar a su vecina, Betty Gore (Lily Rabe), a principios de la década de 1980 (a través de Deadline).

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.