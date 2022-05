Elizabeth Olsen tenía miedo de grabar una escena en Doctor Strange 2

La actriz habló de una experiencia atemorizante en la cinta/Foto: Cinema bland

La actriz Elizabeth Olsen quien da vida al personaje de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, compartió un poco de su experiencia al trabajar en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y por qué una escena en particular le causó miedo grabarla.

Durante una entrevista para la revista Glamour México y Latinoamérica, la estrella del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) habló un poco sobre su trabajo en la cinta: “No sé. En realidad estaba muy aterrada por filmar una de las últimas escenas de la película, de la que no puedo hablar mucho”, señaló.

“Tenía mucho miedo de filmarla, pero también fue muy divertido. Creo que las cosas más aterradoras también son las más divertidas porque sientes que estás logrando algo o que eres valiente y es una pequeña victoria”, aseguró la actriz Elizabeth Olsen, que también protagonizó la serie WandaVision en Disney+.

Esto fue lo que más emocionó a Elizabeth Olsen de Doctor Strange 2

La actriz tenía miedo de grabar la escena final de la cinta/Foto: Diario de las Américas

Por otro lado, la actriz también reveló que es lo que le emocionaba más de ser parte de la cinta más esperada del momento de Marvel. “Lo que más me emociona es la respuesta de los fans después de la película”, explicó,

“Siempre tengo mucho miedo cuando estas películas salen, especialmente entre WandaVision y Dr. Strange porque mi papel es un poco más grande entonces hay esta presión. No puedes complacer a todo mundo, pero esperas que los fans estén satisfechos”, declaró la actriz.

“También me emociona escuchar lo que les gustaría a los fans que mi personaje haga. Muchas personas me preguntan cómo me gustaría que Wanda continuara después de esta película y realmente no tengo idea y pienso que los fans siempre tienen las mejores ideas”, dijo, la estralla de la película Doctor Strange 2.

¿Qué otro personaje del UCM hubiera querido interpretar Elizabeth Olsen?

Valkyrie es uno de los personajes que le hubiera gustado interpretar a Olsen/Foto: Actitud y Collectit

En caso de que Olsen no hubiera conseguido el papel de “La Bruja Escarlata”, la actriz confesó que otro personaje del UCM que le hubiera encantado interpretar sería el de Valkyrie, que aparece en las cintas de Thor.

“Con Wanda no puedo ser muy graciosa, excepto en WandaVision, en donde pude hacer un poco de comedia. Pero a la gente le gusta ver muchas de estas películas de Marvel por lo astutas e inteligentes que son y el humor es genial”, comentó.

“Siento que el papel de Tessa Thompson, Valkyrie, tiene mucho humor y se divierte mucho. Entonces es a ella a quien me gustaría interpretar”, concluyó. Como te informamos en La Verdad Noticias, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya se encuentra disponible en cines.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!