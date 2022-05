Elizabeth Olsen sí podría reaparecer en la serie “Agatha: House of Harkness”

La actriz señala que quiere seguir apareciendo en el UCM/Foto: Novedades

¡ALERTA DE SPOILER! Elizabeth Olsen, la actriz que interpreta a Wanda Maximoff alias Scarlet Witch en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) recientemente se convirtió en la villana en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y aunque al final, parece que ella misma se quita la vida para sacrificarse, es posible que su personaje no haya muerto.

Por lo tanto, la estrella ha mencionado que no descarta la posibilidad de reaparecer en el UCM, pero como parte de la serie spin-off “Agatha: House of Harkness”, la cual será protagonizada por la actriz Kathryn Hahn, quien hizo su debut en la serie “WandaVision”.

Elizabeth Olsen podría seguir interpretando a Scarlet Witch en otros proyectos

Olsen aún podría tener más participaciones en el UCM/Foto: Heraldo

Después de su participación en Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen, declaró que aún podría seguir interpretando a la Bruja Escarlata: “Quiero decir, haría cualquier cosa con Hahn”, comentó Olsen en Good Morning America sobre reunirse con Hahn en la serie spin-off que se estrenará en Disney Plus.

Sin embargo, aclaró que en la serie del personaje de Agatha Harkness no aparecerá: “Quiero decir, no, no voy a aparecer en él, no que yo sepa. Pero amo mucho a esa mujer. Muy divertido, todo el espectáculo estuvo lleno de mucha alegría, fue genial”, comentó la actriz.

Muchos creen que Olsen no quiso confirmar su participación en el nuevo programa, para no revelar las sorpresas que seguramente tiene preparado este spin-off. Aunque sí mencionó: “Espero que el presidente y productor de Marvel Studios) Kevin Feige esté mirando”.

¿Cuándo saldrá la serie de Agatha Harkness?

House of Harkness se estrenará el siguiente año en Disney Plus/Foto: Kódigo

Kathryn Hanh volverá a ser Agatha Harkness en el primer spin-off de una serie de Mavel después de su primer encuentro con Vision y Scarlet Witch. La veremos en 2023, en Disney+, aunque por ahora no se ha revelado una fecha exacta, por lo que los fans del UCM tendrán que estar muy pendientes sobre esto.

