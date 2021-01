Elizabeth Olsen no descarta la posibilidad de una temporada 2 de WandaVision

Elizabeth Olsen cree que la temporada 2 de WandaVision podría suceder, y la historia de Wanda Maximoff sería explorada más a fondo.

WandaVision es la primera serie del MCU en Disney Plus, comenzará oficialmente la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel cuando llegue a servicio de streaming el 15 de enero.

También dará inicio a un año excepcional para el estudio que verá a Marvel lanzar varias series y cuatro películas en 2021. Todos de ellos formarán parte de la misma historia interconectada al estilo típico de Marvel.

Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen tendrá un mayor papel en el MCU

Los detalles de la trama de WandaVision se han mantenido en secreto con un nivel de secreto que rivaliza con las películas más importantes del estudio. Aún así, se ha obtenido información de los avances y materiales promocionales y está claro que el sueño suburbano de Wanda y Vision no es todo lo que parece.

¿WandaVision tendrá una temporada 2?

WandaVision conducirá directamente a la secuela de Doctor Strange, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, al igual que la secuela de Spider-Man: Far From Home.

Las cosas llegarán a un punto crítico en los últimos tres episodios de WandaVision, pero puede que ese no sea el final del camino para la serie. En La Verdad Noticias te explicamos el porque.

En una nueva entrevista con Collider, se le pregunta a Elizabeth Olsen si Doctor Strange and the Multiverse of Madness actuará como la temporada 2 de WandaVision, se ríe antes de decir:

"Supongo que la respuesta es que [WandaVision] podría [obtener una segunda temporada]", Elizabeth Olsen finalmente dice que no está segura de si será así porque no tiene esa información, pero su respuesta sigue siendo reveladora.

El hecho de que WandaVision pueda tener una segunda temporada es revelador en sí mismo. Elizabeth Olsen claramente no conoce el final de la historia de Wanda Maximoff, y parece que ni la serie ni Doctor Strange and the Multiverse of Madness proporcionarán esas respuestas.

Está claro que Marvel tiene grandes planes para Scarlet Witch, pues su conjunto único de poderes no solo la convierte en uno de los héroes más fuertes en la lista de Marvel, sino que también parecen estar conectados de manera única con el futuro de MCU y la próxima exploración del Multiverso.

