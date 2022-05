Elizabeth Olsen no conoció a John Krasinski pese al combate en Doctor Strange 2.

Quizás el momento más impactante en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es cuando la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen mata a Reed Richards/Mr. Fantástico. El actor sale de la película ni siquiera 10 minutos después de hacer su debut cinematográfico en Marvel como líder de los Cuatro Fantásticos.

¿Cómo fue enfrentarse a John Krasinski en el set? No le preguntes a Olsen. “No lo conozco”, reveló Olsen mientras tomaba la prueba del detector de mentiras de Vanity Fair.

La pregunta era si el actor John Krasinski es o no el hombre más inteligente de la Tierra, una referencia al mismo título que tiene Mr. Fantastic en los cómics. Olsen agregó: “Nunca asumiría que un actor sería el hombre vivo más inteligente”.

Elizabeth Olsen admite no conocer a John Krasinski

Cuando Vanity Fair le preguntó a Olsen si no conocía a Krasinski, el actor respondió: “No lo creo. No, nunca lo conocí... Nunca lo conocí. ¡Nunca lo conocí!... Nunca conocí a ese hombre. He conocido a su esposa.

Resulta que Olsen no conoció a ninguno de los actores de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” que aparecieron como cameos durante la secuencia Illuminati. A Krasinski se unieron Patrick Stewart como Charles Xavier, Haley Atwell como el Capitán Carter, Lashana Lynch como el Capitán Marvel y Anson Mount como Black Bolt.

“Nunca he conocido a [ninguno de] ellos”, dijo Olsen recientemente a CinemaBlend. “¡La magia del cine!”

Olsen sobre los asesinatos Illuminati en Doctor Strange 2

Elizabeth Olsen no conoció a John Krasinski en Doctor Strange 2.

En cuanto a justificar los brutales asesinatos de los miembros de los Illuminati por parte de Scarlet Witch, la actriz Elizabeth Olsen dijo: “Decidimos que la limitación es que ella no está en su cuerpo. Ella está en una versión menos aceitada de su cuerpo, por lo que no es capaz de hacer tanto como Wanda de nuestro universo podría hacer.

Se trata más de usar el cuerpo como un auto malo o algo así, un auto no tan afinado. Quería que fuera más fácil [para Wanda matar a los Illuminati]. Fue increíble llegar a tener esos momentos”.

