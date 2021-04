Elizabeth Olsen estuvo a punto de cambiar su nombre; no quería el famoso apellido

Elizabeth Olsen comenzó a actuar más tarde que sus hermanas, Mary-Kate y Ashley. Así que llegó un punto en su infancia que consideró la idea de cambiar su nombre, específicamente su apellido, para que no le dieran trabajo como actriz sólo por ser familia de las famosas gemelas.

La actriz de 32 años, esperó a cumplir los cinco años antes de hacer su primera aparición acreditada en How the West Was Fun. Mientras tanto, Mary-Kate y Ashley tenían seis meses cuando fueron elegidas para interpretar a Michelle Tanner en Full House.

Elizabeth inició su carrera actoral cuando sus hermanas ya tenían mucha fama/Foto: Hola

Para cuando eran adolescentes, eran magnates millonarios. Elizabeth es notoriamente reticente a hablar sobre sus hermanas mayores en las entrevistas, pero le reveló a British Glamour que estar relacionada con Mary-Kate y Ashley tuvo un efecto en su crecimiento.

“Tenía 10 años y tenía curiosidad por hacer una audición... Y me di cuenta muy rápidamente que no era para mí porque me faltaba mis equipos deportivos, mi clase de baile y todas las actividades extracurriculares en la escuela", expresó Elizabeth.

"Pero durante ese tiempo, pensé 'No quiero que me asocien con [Mary-Kate y Ashley]', por alguna razón”, dijo la estrella de WandaVision.

“Supongo que comprendí cómo era el nepotismo de forma inherente a los 10 años", afirmó.

"No sé si conocía la palabra, pero hay algún tipo de asociación entre no ganar algo que creo que me molestó a una edad muy temprana", comentó la actriz que interpreta el personaje de "Scarlet Witch" de Marvel.

Este iba a ser el nuevo nombre de Elizabeth Olsen

Olsen incluso consideró usar un nombre diferente: “Tenía que ver con mis propias inseguridades, pero tenía 10 años. No sé cuánto procesé, pero pensé: 'Voy a ser Elizabeth Chase [su segundo nombre ya que es Elizabeth Marie Chase] cuando me convierta en actriz'”.

En un giro que "Lizzie", de 10 años, no podría haber visto venir, ahora es la Olsen más asociada con la actuación.

Gracias a su papel en WandaVision y otras cintas de Marvel, ahora Elizabeth es una reconocida actriz/Foto: Cine más cómics

Mary-Kate y Ashley dejaron la industria para centrarse en sus carreras en la moda, mientras que Elizabeth fue nominada a los premios Independent Spirit por su actuación en Martha Marcy May Marlene.

También ha sido parte del Universo Cinematográfico de Marvel desde 2014, incluida la co-protagonista en WandaVision, aclamada por la crítica.

Las populares gemelas Mary-Kate y Ashley de 34 años no son las únicas hermanas de Elizabeth, ella tiene a su hermano Trent de 36, y a sus medios hermanos Taylor de 25 y Jake de 23, que su padre tuvo con su siguiente pareja.

