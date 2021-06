Elizabeth Olsen confirma que WandaVision no tendrá una segunda temporada.

Parece que puede haber malas noticias para los aficionados a Marvel que esperaban ansiosamente la renovación de la serie de Disney +, WandaVision. La actriz de Hollywood Elizabeth Olsen habló sobre la serie y si regresará para una segunda temporada.

En conversación con Kaley Cuoco para Variety’s, Olsen reveló que la popular serie es muy probable que no vuelva con la segunda temporada. Cuando la estrella de Big Bang Theory, de 35 años, le preguntó sobre el posible regreso, la actriz actor de Avengers: Endgame pronunció un "no" firme y resuelto.

"Definitivamente es una serie limitada", agregó. "Quiero decir, estoy diciendo eso. No lo sé. Quiero decir, con Marvel, nunca puedes decir que no. La gente muere, la gente [vuelve a la vida]", compartió Elizabeth Olsen.

WandaVision: Esto dice Elizabeth Olsen de la serie

La acritz Elizabeth Olsen continuó explicando que, si el programa se renueva, también sería un "shock" para ella. "Lo que sí aprendí a través de [mi serie de Facebook Watch] Sorry for Your Loss y WandaVision es que me encanta hacer televisión", dijo.

"Extraño, creo, la experiencia de cuatro o cinco semanas de hacer una película y eso se siente tan emocionante y como un campamento por un tiempo. Pero creo que esta experiencia de seis meses de trabajo realmente duro con las mismas personas [en un espectáculo], es agotador [y] simplemente se siente muy bien”, agregó.

Elizabeth Olsen y su papel en WandaVision

En la serie WandaVision, Elizabeth interpretó el papel principal de Wanda, un superhéroe desconsolado que tiene que aceptar la muerte de su amante Vision interpretado por Paul Bettany. La primera temporada terminó en marzo de 2021. El episodio final de la temporada se tituló The Series Finale y terminó cuando Wanda finalmente se dio cuenta de su verdad.

La serie obtuvo varios elogios en los premios MTV Movie and TV Awards que se llevaron a cabo recientemente en mayo de 2021. Ganó el premio al mejor programa, Elizabeth Olsen ganó el premio a la mejor interpretación en un programa y Elizabeth Olsen y Kathryn Hahn también ganaron el premio a la mejor pelea.

