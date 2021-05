Elizabeth Olsen confirma que Wanda si "puede viajar entre universos"

WandaVision se centró en Scarlet Witch, pero no reveló que aparentemente tiene la capacidad de viajar a través del multiverso, según asegura la actriz que la interpreta, Elizabeth Olsen.

Marvel Studios inició la Fase 4 con la serie inspirada en comedias de situación en la que Wanda y Vision intentaron vivir la vida ideal en los suburbios de Westview; la pareja incluso tuvo a sus hijos gemelos, Billy y Tommy. Pero resulta que solo fue posible mediante el uso de la magia del Caos.

Una vez que se eliminó el maleficio, la familia de Wanda Maximoff también tuvo que desaparecer. Pero aunque WandaVision terminó similar a como comenzó, con Scarlet Witch estando sola, su experiencia reveló que hay más en sus habilidades mágicas de lo que ella entiende.

Elizabeth Olsen revela los verdaderos poderes de Wanda

Elizabeth Olsen debutó en el MCU con "Age of Ultron" (2015)

La serie hizo un gran trabajo destacando los poderes del personaje, algo que la MCU no había hecho hasta el proyecto Disney Plus a pesar de que la héroe estaba en la franquicia desde 2015.

En su final, se revela que está estudiando Darkhold, sin saberlo, aprendiendo magia oscura. Wanda se establece correctamente como uno de los héroes más fuertes del universo en este momento, pero resulta que tiene otras habilidades impresionantes que aún no ha usado en la pantalla.

Durante su reciente aparición en The Hollywood Reporter's Award Chatter (vía CBR), Elizabeth Olsen reveló casualmente que Wanda "tiene algunos poderes divertidos. Ya sabes, la telequinesis, puede viajar entre universos ...".

Desafortunadamente, la actriz no se expandió sobre la información, tal vez dándose cuenta de que puede haber revelado demasiado, especialmente teniendo en cuenta que no se insinúa exactamente durante WandaVision.

Sin embargo, este detalle se relaciona directamente con su próximo proyecto del MCU en Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi, que marca el regreso de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff.

Durante la San Diego Comic-Con 2019, Marvel Studios confirmó que después de la salida de Scarlet Witch en Westview, se unirá al futuro Sorcerer Supreme de MCU en su segunda película independiente.

La historia de WandaVision conduce directamente a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Se suponía que el Maestro de las Artes Místicas estaría involucrado de alguna manera en la Anomalía de Maximoff, hasta que Kevin Feige descartó la idea.

En cambio, la primera reunión adecuada de Wanda y Doctor Strange se está guardando para la pantalla grande, aunque aún no se sabe cómo se desarrollará teniendo en cuenta que aún no hay una conexión clara entre ellos.

Si bien WandaVision nunca mostró a Scarlet Witch viajando a través del multiverso, hubo un par de pistas en el programa con respecto a esto, particularmente el comercial de Nexus.

Podría estar refiriéndose a que el personaje es un Ser Nexus que se describe como "entidades individuales raras con el poder de afectar las probabilidades y, por lo tanto, el futuro".

Además de eso, su capacidad para usar Chaos Magic le permite alterar la realidad misma, que fue la forma en que creó el mundo fantástico y falso que habitó brevemente en Westview.

Por otra parte, la sola idea de que se una a Doctor Strange en el Multiverso de la locura es uno de los indicadores más importantes de que realmente puede viajar a través de estas diferentes realidades como asegura Elizabeth Olsen.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.