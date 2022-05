Elizabeth Olsen confesó por qué ya no mantiene una amistad de Chris Evans

Los actores de Marvel durante mucho tiempo fueron muy cercanos/Foto: Univisión

Elizabeth Olsen y Chris Evans son dos actores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que mantuvieron una estrecha amistad durante varios años; sin embargo, la actriz de “WandaVision” confesó que ya no tiene una cercana amistad con el “Capitán América”.

Los actores trabajaron juntos a lo largo de cinco años cuando tuvieron que filmar varias películas del UCM: “Avengers: Age of Ultron” (2015), “Captain America: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019), tiempo durante el cual se volvieron muy cercanos, además que vivían en la misma zona, por lo que pasaban mucho tiempo juntos.

Sin embargo, durante una entrevista en el “Detector de mentiras” de Vanity Fair, Elizabeth Olsen, que interpreta a Scarlet Witch reveló que ha estado distanciada de Evans.

Elizabeth Olsen y Chris Evans ya no se frecuentan como antes

Elizabeth y Chris se volvieron grandes amigos al trabajar juntos, pero la distancia hizo que estrecha amistad se terminara/Foto: Youtube

Cuando le preguntaron a la actriz de 33 años si sigue siendo amiga cercana del actor de 40 años ella contestó: “Lo éramos, pero ya no. Vivíamos muy cerca y pasábamos mucho tiempo juntos. Todavía me agrada, pero ya no salgo con él”.

Tanta era la confianza entre ambos que, en 2016, la joven reveló en el programa de Ellen DeGeneres que ya había conocido a Dodger, el perro que el histrión había adoptado. “Amo a su cachorro. Así de fuerte es nuestra amistad”, dijo en ese momento la famosa.

Pese a todo lo vivido y momentos compartidos, la amistad de Elizabeth Olsen y Chris Evans terminó. ¿La razón? Aunque ella no dio detalles específicos, precisó que el hecho de no tener proyectos juntos fue determinante. Como recordamos, el también productor estadounidense se despidió de su personaje de Capitán América en 2019.

Otro hecho que habría influido es que ambos ya no viven en la misma zona, pues Evans ahora reside en Boston, mientras que ella en Los Ángeles. Aunque Elizabeth dijo que nunca fueron mejores amigos, sí se volvieron muy cercanos y disfrutaban salir juntos y pasar un rato divertido.

¿Cuándo se casó Elizabeth Olsen?

La actriz lleva casi un año casada con el músico Robbie Arnett de 30 años de edad/Foto: Hola

En el año 2017, Elizabeth inició un noviazgo con Robbie Arnett, cantante del grupo musical pop y folk Milo Greene. La pareja se casó en el mes de junio del año 2021.

Aunque muchos fans de Marvel “shippeaban” a Elizabeth Olsen y Chris Evans, ya que muchos pensaban que ellos dos tenían una relación romántica, lo cierto es que los actores solo fueron muy buenos amigos.

