Elizabeth Olsen aclara si sus hermanas Mary-Kate y Ashley estarán en WandaVision/Foto: Fotogramas y Vanity fair

Cuando se trata de teorías de fanáticos y huevos de Pascua, la estrella de WandaVision, Elizabeth Olsen no se mueve.

¡La superhéroe de Marvel, de 31 años, esquivó preguntas sobre su próximo programa de Disney + durante una visita a Jimmy Kimmel Live! - incluida una en particular que incluye a sus famosas hermanas, Mary-Kate y Ashley Olsen. ¿Realmente habrá una conexión Full House con el MCU?

“¿Qué hay de este? Wanda tiene un parecido sorprendente con estos actores”, bromeó Jimmy mientras mostraba una foto de Mary-Kate y Ashley en la pantalla.

Las actrices “interpretaron el papel de Michelle Tanner en una comedia de situación de los 90 llamada Full House. Lo que significaría que el tío Joey está a punto de unirse al MCU". Elizabeth estalló en carcajadas ante la absurda teoría/broma. “Eso sería increíble. Es muy meta todo el asunto".

Elizabeth es hermana menor de las famosas gemelas Olsen, sin embargo, las tres hermanas no estarán en la serie de Marvel, como muchos fans creen/Foto: Hollywood Life

¿La serie WandaVision traerá la historia de House of M?

En caso de que no estuviera claro, no, no hay conexión entre Wanda Maximoff y Michelle Tanner. Elizabeth también evitó más preguntas de Jimmy sobre WandaVision. ¡De hecho, no sabía algunas de las respuestas!

Jimmy señaló que hay una botella de vino en el fondo del tráiler del programa con la etiqueta "Maison du Mépris", que se traduce como "House of Misery". ¿Es eso una referencia a " House of M , una historia de Scarlet Witch de los cómics de Marvel?

En "House of M", Wanda/Scarlet Witch tiene un colapso mental y sobreviene el caos. Wanda causa estragos y altera el tejido de la realidad.

Es una teoría popular que WandaVision es el resultado de que Wanda tuvo un gran colapso después de la muerte de su amor Vision (Paul Bettany por Thanos (Josh Brolin) en Avengers: Infinity War.

¿Por qué otra razón Vision estaría aparentemente viva y casada con Wanda, y por qué imaginaba su vida como una serie de comedias de situación, con algo siniestro acechando en el fondo?

Está claro que la siguiente fase del MCU se centra en el multiverso (solo mire el elenco de la próxima película de Spider-Man y el avance de Loki), y con WandaVision como el primer programa de Disney + en estrenarse, es completamente posible que sea todo lo que está haciendo Wanda.

¿La respuesta de Elizabeth sobre Kimmel? “Nuestro tipo de utilería Russell sería un hombre muy inteligente si pusiera eso en el tráiler. Buen ahorro", dijo la actriz.

WandaVision se estrena el 15 de enero en Disney +. ¿Estás emocionad@ por ver la serie protagonizada por Elizabeth Olsen? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

