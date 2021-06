Elizabeth Olsen acaba de revelar que se casó en secreto con Robbie Arnett

Elizabeth Olsen acaba de compartir una actualización importante en su relación como si no fuera gran cosa, pues reveló casualmente que ella y su pareja de toda la vida, Robbie Arnett están casados.

Durante una aparición en video en la serie, Actors on Actors de Variety, Elizabeth Olsen conversó con Kaley Cuoco sobre todo, desde su exitoso programa de Disney Plus hasta sus próximos proyectos.

Pero en un momento durante su conversación, que se publicó el martes 8 de junio, la estrella de Marvel dejó escapar que se casó (al parecer en secreto) con el músico al referirse a él como su esposo.

"Estoy en un baño", le dijo Elizabeth a Kaley. "He estado en el Reino Unido durante siete meses, y regresé hace dos días, y mi vecino está haciendo muchas obras en su patio trasero. Aún puedo escucharlo y estoy en el baño más alejado".

Mientras explicaba su situación, la estrella de 32 años se dio cuenta de que había una dulce decoración en el fondo: "También me di cuenta de que mi esposo puso Little Miss Magic. ¿Sabes, los libros de Little Miss?".

La actriz de WandaVision compartió, haciendo referencia a la decoración colocada por su marido. "¡Son estos libros clásicos pero 'mágicos' gracias a WandaVision porque es jodidamente lindo!".

"Me encanta que haya diseñado el escenario para ti hoy. Hizo mucho ... ¿también hay servicio de manualidades?, Kaley bromeó, y Elizabeth Olsen agregó con una sonrisa: "Le hice el desayuno".

El romance Elizabeth Olsen con Robbie Arnett

Robbie Arnett y Elizabeth Olsen se comprometieron en 2019

La estrella de Wind River no compartió ningún otro detalle sobre su matrimonio. Pero como saben los fanáticos de Elizabeth Olsen, ella y Robbie son conocidos por mantener su romance fuera del ojo público.

En 2019, una fuente reveló a E! Noticias de que la actriz y el cantante de indie-pop se comprometieron. Sin embargo, no comentaron públicamente sobre el hito de su relación en ese momento.

La noticia de su compromiso se produjo dos años después de que desataron rumores de romance por primera vez en febrero de 2017. Un mes después, aparentemente confirmaron que estaban saliendo después de disfrutar de un paseo romántico juntos en la ciudad de Nueva York.

"Están en una relación exclusiva y Lizzie está emocionada con él", dijo una fuente a E! Noticias, según los reportes obtenidos por La Verdad Noticias. "Ella se lo merece. Aunque es muy nuevo, pero parece que ya se gustan mucho".

En septiembre de 2017, la pareja hizo una rara aparición pública en la fiesta previa a los Emmy de Gersh. Pero desde entonces, Elizabeth Olsen y Robbie Arnett han mantenido un perfil bajo alejándose de la atención de los medios.

