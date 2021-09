Elizabeth Loaiza es víctima de robo millonario ¡OTRA VEZ!

Elizabeth Loaiza está pasado por momentos difíciles; primero al ser víctima de los biopolímeros y ahora, denunció haber sido víctima de un robo millonario por segunda ocasión, cuyos detalles del suceso compartió en su cuenta oficial de Instagram.

“Me robaron en dos cuentas de Bancolombia y no es la primera vez. Hace pocos meses les conté que me habían robado en la cuenta empresarial de Bancolombia 13 millones de pesos, pero a los 4 días me los regresó el banco”, relató la modelo colombiana.

Después de que Elizabeth Loaiza se lanzó como candidata a Consejo de Bogotá, la modelo relató en un vídeo de cinco minutos que en esta ocasión, el banco no planea hacerse responsable por la desaparición de su dinero.

Elizabeth Loaiza denuncia robo millonario

Loaiza denuncia robo millonario

"Se metieron a dos cuentas personales donde se manejan los recursos de dos empresas y robaron más de 8 millones de pesos. A las dos cuentas se ingresa con el mismo usuario y la misma clave", comenzó su relató la modelo de 32 años de edad.

"Llamé al Banco y me dijeron que ya me habían dado respuesta por medio de esa carta que están leyendo en el post y que NO VAN A RESPONDER POR EL DINERO [...] Es increíble que la respuesta de ellos sea que cambie la clave y el usuario para que no me vuelven a robar"

"Pero Y EL DINERO QUIEN ME LO REGRESA?", finalizó la modelo. Esta desafortunada situación ocurrió días después de que Elizabeth Loaiza confiesó que los biopolímeros le destrozaron sus glúteos, lo que la ha llevado a buscar una legislación al respecto.

¿Qué estudia Elizabeth Loaiza?

Elizabeth Loaiza es originaria de Cali, Colombia

Como te compartimos en La Verdad Noticias, Elizabeth Loaiza calienta la alberca con sensual bañador pero también es una modelo que estudió derecho y economía en la universidad Sergio Arboleda en Bogotá antes de su participación en el certamen de Miss Mundo Colombia en 2006.

