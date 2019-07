Elizabeth Loaiza calienta la alberca con sensual bañador

Definitivamente el que seas una supermodelo tiene muchos beneficios en las personas que lo ejercen, pues las marcas más importantes te regalan productos y además te pagan para promocionarlos y no se diga de la gran popularidad y fama que se genera en tu entorno.

Sin embargo, como en la mayoría de las cosas también tiene su lado negativo, pues esta profesión genera muchas expectativas sobre ti y a eso se agrega la presión de lucir siempre perfecta y comportarte a la altura de la situación.

Ese es el caso de la modelo Elizabeth Loaiza, quien en esta ocasión no tuvo su mejor día y así lo demostró en una fotografía que no resultó tan favorable como ella esperaba.

Elizabeth Loaiza calienta la alberca con sensual bañador

La realidad es que a pesar de ser una modelo profesional, esta vez la pose que utilizó para su sesión de fotos no fue la más adecuada, ya que no la hace lucir tan bien a cómo nos tiene acostumbrados a ver en sus redes sociales.

Y no nos referimos a que se vea mal, a fin de cuentas Elizabeth Loaiza es una mujer muy hermosa con un cuerpo envidiable, sin embargo, la imagen que acaba de publicar no le hace justicia a la colombiana, y mira que de cabeza a cintura, la fotografía no está nada mal.

Es que la pose que ha elegido la top model para posar es de lo más extraña, pues en su afán de parecer un maniquí de estantería, la posición de sus piernas no fue la adecuada e inclusive se pueden ver unos ‘gorditos’ que se acumulan al costado de su cadera.

Al final la instantánea resultó con una postura de lo más difícil, con un resultado forzado y poco natural. A pesar de esto, la imagen en tan solo un par de horas logró recaudar más de 20 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios tanto halagadores a cómo algunos que no les pareció su mejor fotografía.

MIRA LA POLÉMICA FOTOGRAFÍA

Elizabeth Loaiza calienta la alberca con sensual bañador