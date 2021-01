Elizabeth Hurley en coqueto BIKINI, deja ver todos sus encantos ¡Muy SEXY!/Foto: Viva USA

Con gran parte del Reino Unido cubierto de nieve el domingo, Elizabeth Hurley decidió devolver las cosas a tiempos más cálidos.

La modelo de 55 años tomó Instagram para compartir una impecable instantánea en bikini con sus fanáticos, mostrándola posando en un dos piezas blanco y un vestido de verano estilo crochet. Su largo cabello cae sobre sus hombros y sostiene un par de lentes de sol de aviador y una bolsa.

Rápidamente se vio inundada de comentarios y cumplidos de sus 1.8 millones de seguidores, con un gran número de emojis de corazones de amor o llamas.

"Increíblemente perfecta", comentó una fan, mientras que otra le dijo: "Eres tan hermosa". Un tercero escribió: "¡Eres un sueño hecho realidad!"

Elizabeth Hurley presume su sensual figura con poca ropa

Elizabeth Hurley ha estado compartiendo una serie de impresionantes instantáneas en Instagram durante el bloqueo. Más recientemente, posó con lencería rosa en la casa de su familia.

La actriz de los Royals está aislada en su casa del condado en Hertfordshire junto con su hijo Damian de 18 años y un grupo de familiares y amigos, con quienes formaron una burbuja al comienzo de la pandemia en marzo del año pasado.

La modelo de trajes de baño comparó su experiencia con la de The Waltons en una entrevista con la revista Hello en abril, y detallaron sus días juntos, que incluían cocinar, compartir las tareas del hogar y limitar el tiempo frente a la pantalla, para que no "se convirtieran en adictos a la televisión".

Elizabeth siempre deja impresionados a sus fans con su cuerpazo. A sus 55 años sigue siendo una de las mujeres más sexys/Foto: Instagram

"Somos nueve", reveló en ese momento. "Tengo a toda mi familia aquí, incluida mi madre, una tía y una amiga que tiene graves problemas respiratorios", comentó.

"Estoy completamente paranoica porque no podré mantenerlos a salvo, y no he dejado que nadie salga de casa aparte de mí. Simplemente voy a las tiendas de alimentos locales y usó una máscara y guantes. Estoy aterrorizada de devolver el virus a mis huéspedes vulnerables", expresó.

Te recomendamos leer: Elizabeth Hurley comparte espectacularfoto en bikini junto a su hijo Damian

¿Te gusta cómo luce la figura de Elizabeth Hurley a sus 55 años? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.