Elizabeth Hurley: Con 55 años fascina en Instagram con SEXY lencería negra

Elizabeth Hurley reveló quien es su compañero de intimidad esta cuarentena no es otra persona, ¡sino un libro!.

El 11 de diciembre, la estrella de The Runaways reveló su libro favorito para acurrucarse en la cama, era un libro de memorias llamado The Company I Keep: My Life in Beauty del ex director ejecutivo de The Estée Lauder Companies, Leonard A. Lauder.

Para su sesión de lectura a la hora de acostarse, Elizabeth Hurley se vistió con un sexy lencería negra con un vestido lencería de satén.

Elizabeth Hurley publicó la sensual foto en Instagram y escribió: “Mi compañero de acurrucarse durante el resto de mi cuarentena es la mejor lectura a la hora de dormir en @thecompanyikeepbook por el único Leonard Lauder, quien ha sido mi mentor y amigo durante 25 gloriosos años. Cómpralo, léelo y aprende del maestro".

La actriz de 55 años se registró por primera vez como portavoz de la marca de belleza Estée Lauder en 1995 y, hasta el día de hoy, se desempeña como embajadora mundial de la campaña contra el cáncer de mama de The Estée Lauder Companies (un puesto que ha ocupado durante 25 años).

Elizabeth Hurley se muestra segura de sí misma

Elizabeth Hurley se ha estado sintiendo muy coqueta últimamente. Solo dos días antes de compartir esta foto de la hora de acostarse, la modelo y actriz compartió otras fotos de sí misma en ropa interior elegante en su página de Instagram.

Las fotos, que mostraban a Elizabeth Hurley haciendo una mueca en la cama mientras usaba lencería blanca de encaje y un vestido babydoll, en realidad eran imágenes del set de The Royals.

Elizabeth Hurley comparte sexy recuerdo de The Royals

Elizabeth Hurley no solo es la reina de la lencería, sino también de los bikinis. Actualmente, dirige una empresa de ropa de playa llamada Elizabeth Hurley Beach y esencialmente ha transformado su Instagram en un catálogo para la marca.

