Elizabeth Gutiérrez señaló que Jacky Bracamontes “sólo se hizo la víctima”

Elizabeth Gutiérrez por fin compartió su opinión acerca de la actriz Jacky Bracamontes, quien en su libro “Pasarela de vida” confirmó que sí tuvo una relación sentimental con William Levy mientras él estaba con su pareja.

Fue en una entrevista donde se sinceró sobre lo que piensa de Bracamontes, ella consideró que fue de “muy mal gusto” que revelara esta situación después de varios años, pues ya no tenía caso hacerlo, agregó que la admiraba pero todo cambió cuando conoció su otro lado.

Hace unos meses el actor William Levy en sus redes sociales informó que su relación con Elizabeth había terminado, luego de haber pasado varios polémicos escándalos, fue hasta este momento que la actriz decidió contar su versión de cómo fue su experiencia con Jacky.

Cuando se le cuestionó sobre la relación que tuvo el actor con la también ex reina de belleza, ella señaló:

“Yo pensaba que era una buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es”