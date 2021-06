Elizabeth Gutiérrez habla del día en que su hijo Christopher Levy se accidentó

Elizabeth Gutiérrez contó cómo fue el trágico accidente de su hijo Christopher Levy. La actriz y modelo dijo que fue un momento muy duro que incluso agradeció no haber visto a su primogénito tendido en el piso.

Después de un largo tiempo, la pareja de William Levy dejó saber para la revista ¡Hola! México cómo se enteró del incidente de su primogénito, ella dijo:

“Se había quedado a dormir en casa de un amigo. Al día siguiente, en la mañana, le dije que ya iba a por él, pero me pidió un rato más. Y se lo permití. Me llamó a las horas y me dice: ‘Mami, I messed up my life (Destruí mi vida). Tengo que ir al hospital”, relató la actriz, Elizabeth Gutiérrez.

¿Cómo reaccionó Elizabeth Gutiérrez?

Gutiérrez dijo que William entendió la gravedad del asunto cuando vio su reacción.

Solo bastó con escuchar esas palabras para que Elizabeth Gutiérrez sintiera que su cuerpo se derrumbaba, “No tuve que decirle nada a William. Con mi expresión, lo dije todo”.

La novia del cubano dijo que los 15 minutos que tardaron en llegar a casa de su amigo fueron los más largos de su vida “¡Ahora pienso que qué fortaleza tuvo nuestro hijo para llamarnos! Él nos marcaba y decía: ‘Mami, apúrense. Tenemos que ir al hospital”.

Cuando llegaron al lugar ella y William quedaron impactados, habían tres ambulancias, policías. “Doy gracias a Dios, porque cuando llegué, él ya estaba dentro de la ambulancia. ¡No lo vi en el piso!”.

¿Cómo fue el accidente de Christopher, hijo de William Levy?

William Levy se ha mantenido fuerte, luego que su hijo se accidentara con un carro de golf.

El actor de origen cubano, William Levy, dijo que Christopher “manejó un carrito de golf al que no estaba acostumbrado. Iban tres niños y era inestable. No iba rápido, pero cuando tuvo que dar un giro a la derecha se le volteó y le arrastró por todo el concreto”.

Levy confesó que en ese momento su hijo quería que fuera con él en la ambulancia, por el COVID-19 no permitía eso. “Lo llevaron primero a un hospital y luego lo transportaron en helicóptero a otro”, afirmó William.

En la entrevista, Elizabeth Gutiérrez novia de William Levi también dijo que cuando vio cómo había quedado Christopher tras el accidente, le estaban haciendo más pruebas, y tenían miedo de que se hubiera golpeado la cabeza o roto un hueso. “¡Gracias a Dios no le ocurrió nada de esto!”.

También compartió que durante ese tiempo William no dormía, mientras que ella sentía que se moría por dentro. “Cada vez que entraba en cirugía, yo oraba y lloraba en una esquina. Durante seis meses, hemos ido a terapia todos los días. Él no podía doblar su rodilla y ahora… ¡ya la flexiona!”.

Por su parte, el también empresario comentó que “William como papá ha sabido hablarle para darle esa fuerza y seguridad en todo iba a estar bien. ‘Eres un campeón, dale’”.

Christopher Alexander Levy es un joven que actualmente tiene 15 años de edad, quien hace meses atrás en plena contingencia del coronavirus sufrió un terrible accidente con un carro de golf.

Por último, Elizabeth Gutiérrez recalcó que este accidente también afectó mucho a su hija Kailey ya que tanto Chistopher como Kai son muy unidos, el día del accidente “Todo el camino iba gritando: ‘Mi Toty, mi Toty’”, contó mientras con fortaleza dijo “Ya vamos a salir de esto, porque él está fuerte y feliz”.

