Elizabeth Gillies de Dynasty comparte sus básicos de otoño

Elizabeth Gillies de Dynasty ama la moda, y ahora se unió con 'Express' para crear 'New and Now', una colección cápsula que da a conocer cuáles son los mejores básicos para este otoño 2021, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos qué Dynasty es un programa de televisión que se transmite a las 21 horas por The CW todos los viernes.

Anteriormente te contamos por qué Gillies no fue a la boda de Ariana Grande; sin embargo, ahora te daremos a conocer lo que esta famosa piensa sobre el uso de la ropa.

Elizabeth y su amor por la moda

Fallon Carrington de Dynasty. Foto: meaww.com

Para esta famosa la ropa y la moda son vitales para su profesión, ya que, señaló, no sólo le permiten dar vida a los personajes que interpreta, sino que, para ella, estos dos elementos son:

“...un personaje por sí mismos."

Además, señaló que su personaje de Fallon Carrington de Dynasty no podría existir sin su guardarropa, pues no sería el mismo.

También, dijo que en su vida diaria le gusta usar ropa que la haga sentir hermosa y que le quede bien, así podrá saber qué tipo de día tendrá, pues, si se siente bien con lo que viste, entonces se sentirá bien en todo, y si pasa lo contrario, entonces se sentirá muy afectada, pues, señaló que el poder de la ropa es deshacer o hacer:

“...cualquier momento, por eso es importante elegirlas sabiamente.”

La famosa explicó que cuando se unió a 'Express' para hacer la colección 'New and Now' eligió piezas que se ajustaban a su estilo personal y que a su vez combinarán entre sí, además de que se aseguró serían prensas que le gustaría usar todo el tiempo, gracias a esto se obtuvo una selección de ropa para otoño 2021 que es versátil, ya que, puede crear outfit distintos con tan solo intercambiar dos o una prensa, lo que también hace posible que se vista de forma fácil con atuendos informales, lo que señaló es:

“...la clave para un armario inteligente y funcional.”

Series y películas más famosas de Elizabeth Gallies

Elizabeth. Foto: screenfiction.org

Elizabeth se volvió famosa tras su participación en varias series y películas, aquí te diremos cuáles son, y estamos seguro de que por alguna de estas es que te has convertido en uno de sus grandes fans, ¿quizá por Victorius o Dynasty?, ¡toman nota!

Producciones cinematográficas de Elizabeth Película Año Harold 2008 The Clique 2008 The Death and Return of Superman 2011 Animal 2014 Vacation 2015

Series de televisión de Elizabeth Serie Año The Black Donnellys 2007 The Battery's Down 2009 Victorious 2010-13 iCarly 2011 Winx Club 2011-2014 Big Time Rush 2011 BrainSurge 2011 White Collar 2012 Figure It Out 2012 The Exes 2013 Sam & Cat 2014 American Dad! 2015 Sex&Drugs&Rock&Roll 2015-16 The Penguins of Madagascar 2015 Dynasty 2017 Robot Chicken 2018 Welcome to the Wayne 2019

Con información de eonline.com