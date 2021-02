Elizabeth Chambers rompe el silencio y habla sobre el escándalo de Armie Hammer

Elizabeth Chambers está abordando el escándalo en curso que involucra a su exmarido Armie Hammer. A principios de este año, Hammer fue objeto de múltiples informes de mujeres que alegaban que el actor les envió mensajes sexuales gráficos a través de Instagram.

Como te informamos en La Verdad Noticias, una mujer afirmó que el actor se describió a sí mismo como "100% caníbal" que quería "beber tu sangre".

Los nuevos informes llegaron solo meses después de que Armie Hammer y Chambers anunciara su divorcio en julio de 2020. Estuvieron casados durante 10 años.

El actor fue acusado de canibalismo por sus mensajes en redes sociales.

“Durante semanas, he tratado de procesar todo lo que ha ocurrido. Estoy en shock, desconsolada y devastada ”, comenzó en una publicación extensa en las redes sociales.

“Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré escuchándome y educándome sobre estos delicados asuntos”, aseguró.

Ella agregó: "Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso e insto a cualquiera que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanar".

Chambers ya no comentará sobre la acusación

A raíz de los informes en curso, Hammer se ha retirado de dos próximas películas, incluida "Shotgun Wedding" junto a Jennifer Lopez.

Sobre su decisión, Hammer emitió una declaración que decía: "No estoy respondiendo a estas afirmaciones torpes, pero los ataques en línea contra mí, no puedo dejar a mis hijos por cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en esto y les estoy agradecido por eso".

También abandonó "The Offer", una mirada a la producción de "The Godfather". Hammer y Chambers comparten dos hijos: Harper Grace, de 6 años, y Ford Armand, de 4.

