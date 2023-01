¿Elizabeth Álvarez planea separarse de Jorge Salinas?

Desde hace días, en redes sociales trascendió la presunta infidelidad de Jorge Salinas con su nutrióloga Anna Paula, pues se viralizó un video en donde aparecen juntos y aparentemente se coquetean y dan un beso.

Aunque el actor ha negado en varias ocasiones, la infidelidad, por su parte, la profesionista, ha dado su versión de los hechos, señalando que sí hubo un acercamiento más allá del trato entre médico y paciente.

Pero entre todo el rumor, la esposa del famoso y también actriz, Elizabeth Álvarez, no se ha pronunciado al respecto, se cree que está realmente molesta por la situación y que incluso podría estar considerando separarse definitivamente.

Posible distanciamiento

La pareja está distanciada

Tras los rumores, se ha afirmado que Elizabeth ya da señales de un supuesto distanciamiento, ya que comenzó a circular un clip en TikTok donde Elizabeth aparentemente estaba ignorando a Jorge Salinas.

Las imágenes que se han difundido fueron captadas en un centro deportivo de la Ciudad de México, pues uno de los hijos de la pareja tenía un evento. También dijo que Elizabeth llegó sola con su hija, y que aunque Salinas llegó después, se tuvo que sentar alejado de ella, dejando en claro que si está enojada por la infidelidad que te contamos en La Verdad Noticias.

Te puede interesar: Se enfrentan Televisa y Tv Azteca por culpa de Jorge Salinas

¿Qué dijo Jorge Salinas al respecto?

Elizabeth ha guardado silencio

Fue en medio de una entrevista, en donde el actor señaló que esa, sería la única ocasión en la que hablaría de lo sucedido, por lo que negó todas las acusaciones en su contra.

“Yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor a Elizabeth. No tengo nada que decir, la relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio”, confesó Salinas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram