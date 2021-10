Desde sus redes sociales, Elizabeth Álvarez compartió con sus seguidores que cumplió 10 años de casados con Jorge Salinas y ninguno de los dos dejó pasar esta fecha importante, pues se dedican tiernas palabras desde sus redes sociales, lo que los hizo tendencia, ya que son uno de los matrimonios más estables de la farándula.

Siguen juntos pese a enfrentar mucha controversia, pues se habla sobre la vida pasada del actor mexicano, con quien tuvo dos hijos y en La Verdad Noticias hemos dado a conocer todos los detalles.

Fue durante una reciente entrevista que ‘Cuquita’ se sinceró sobre el caso de la hija de Jorge, a quien tuvo durante su relación con Andrea Noli y se declaró a favor de la familia, pero no quiso meterse en el tema, pues respeta la vida de su esposo.

Elizabeth y Jorge se casaron en 2011

Eli, estuvo con Mara Patricia Castañeda para una emotiva entrevista en donde la actriz recordó que Jorge Salinas le propuso matrimonio un 24 de diciembre, fecha muy significativa para ella y su familia, pues cada año la pasan juntos.

Con una inédita fotografía, Marcia, personaje al que le dio vida en ‘La Fea Más Bella’, le dedicó unas palabras llenas de amor a su esposo y padre de sus hijos, además le agradeció la paciencia que siempre ha tenido.

“Todo cambió, ya no somos los mismos, ahora somos una familia hermosa resultado de nuestro amor que no me queda la menor duda que solo un matrimonio sólido puede construir”.