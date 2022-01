Eliza González celebra su cumpleaños 32, con una emotiva publicación de su madre

Glenda Reyna le envía una emotiva felicitación a Eiza González

Eliza González está celebrando su cumpleaños 32 convertida en una mujer exitosa, por lo que su mamá le dedicó por medio de redes sociales, un hermoso mensaje de felicitación.

Sin duda Eiza es una de las mexicanas más exitosas de la industria del entretenimiento, ha logrado consolidar su carrera en Hollywood y además es un icono de la moda, y su éxito ha logrado llevarlo al lado del personal, pues cuenta con el apoyo de toda su familia, en especial de su madre Glenda Reyna.

En La Verdad Noticias recientemente te dimos a conocer que Eiza González sigue los pasos de María Félix aún fuera de la pantalla, ante el éxito de su portada en Vogue y su deseo de interpretar a la reconocida diva.

Padres de Eiza González

La mamá de Eiza González la felicita por medio de redes sociales

Glenda Reyna es uno de los grandes pilares en la vida y éxito de la actriz Eiza Gonzalez, ha permanecido a su lado en los momentos más importantes y cruciales de su vida.

Por ello, ahora que la actriz mexicana Eiza González cumple 32 años, la orgullosa madre ha expresado lo orgullosa que se siente por todos los logros de su hija.

Por medio de redes sociales la mamá de Eiza González le dedicó una muy especial felicitación, donde además le recordó el gran amor que sentía su padre por ella.

“Hoy miro hacia atrás y me encuentro sumamente sensible y vulnerable, y me enfrentó una y otra vez a la dulzura del amor sintiéndote ahora frente a frente, ya tu hecha toda una mujer”.

La madre de la actriz resaltó el increíble vínculo que mantiene con su hija y afirmó que desea que siempre sea así.

“Bendigo infinitamente tu llegada a nuestra vida, tu padre desde el cielo y tu hermano @yulenv y yo desde la tierra bendecimos cada paso que das ¡Feliz cumpleaños, mi amor querido! Te amo con todo mi ser, te abrazo a la distancia mi muñeca mía de mi propiedad privada como decía tu padre”, finalizó sumamente conmovida.

Eiza Gonzalez se muestra conmovida en redes

Eiza González cumple 32 años

Como era de esperarse, la actriz mexicana no tardó en responder el emotivo mensaje de su mamá Glenda Reyna, quien además es empresaria y diseñadora de moda.

Al píe de la publicación de su mamá, Eiza González agradeció la tierna felicitación y reafirmó el gran amor que siente por Glenda.

“Te amo con todo mi corazón, mami. Gracias por tus bellas palabras. Pero sobre todo, ¡Gracias a ti por ese ser tan bello que me hizo la mujer que soy hoy!”, expresó la intérprete.

Eiza Gonzaléz inició su carrera en el 2007, con la telenovela “Lola, érase una vez” y ahora es una de las actrices más reconocidas en Hollywood, donde desde hace varios años vive.

