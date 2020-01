Élite ¿CAMBIARÁ de actores en su cuarta y quinta temporada ya confirmadas?

Netflix no quiere soltar el éxito que le ha traído la serie juvenil española Elite, que aunque no ha estrenado su tercera temporada y ya ha sido confirmada por la plataforma para una cuarta y quinta parte.

Tal parece que al igual que el servicio no quiere dejar ir a la interesante e internacional trama de ‘La Casa de Papel’, tampoco pretende decirle adiós en ningún momento próximo, a la serie que pareciera mezclar la clásica ‘Rebelde’ (México) junto con ‘Gossip Girl’ (Estados Unidos).

‘Élite’ sin lugar a dudas se ha convertido en un fenómeno dentro del target por lo que es inevitable que Netflix siga haciendo capítulos para la producción, aunque no muchos estarían al 100% de acuerdo con participar en tantos episodios.

¿Quiénes podrían ausentarse de Élite?

El actor Jorge López, durante una entrevista con Esquire, expresó que recién llegó a la serie en su segunda temporada afirmó que si bien el programa había sido como una escuela para él, no estaría dispuesto a volver a una “hipotética” cuarta temporada:

“Ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más”.

No obstante, la cuarta temporada ya no es tan “hipotética”, ya que el servicio le ha dado luz verde a los nuevos episodios. No podemos asegurar por las declaraciones de López que este no vaya a estar en las siguientes partes, pero es una posibilidad.

Si bien el anuncio no se ha hecho de forma oficial, fuentes aseguran que esto debe formar parte de la estrategia de Netflix para notificar nuevas temporadas, por lo que se estima que durante lo que será la presentación de la tercera temporada –en marzo– se realicen las declaraciones sobre la cuarta parte, y así sucesivamente con la quinta.

