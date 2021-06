Elite 4: ¿Quién es el actor e influencer, Manu Ríos, de la nueva temporada?

Ya sabemos que se verá a Danna Paola en Elite 4, pero no es la única, las actrices Mina El Hammani (Nadia), Ester Expósito (Carla) han confirmado que estarán fuera de la cuarta temporada, sin embargo, Netflix nos dejara nuevos rostros, entre los que destaca Patrick, que será interpretado por Manu Ríos, un actor e influencer.

Seguramente te estarás preguntando ¿Quién es el actor e influencer, Manu Ríos?, por lo que en La Verdad Noticias nos dimos a la tarea de averiguar más detalles sobre este artista quien se interpondrá en la relación entre Omar y Ander en Elite 4.

¿Quién es el actor e influencer, Manu Ríos?

Manu Ríos es un destacado joven que inició su carrera desde pequeño.

Su nombre completo del nuevo actor de Élite 4 es Manuel Ríos Fernández, pero es más conocido como Manu Ríos, además de actor e influencer en las redes sociales es cantante. Cuenta con 22 años y nació el 17 de diciembre de 1998 en Ciudad Real, España, por lo que su signo zodiacal es Sagitario.

Si quieres conocerlo más aquí te dejamos sus redes sociales, donde evidentemente es muy activo.

Manu Ríos YouTube: 1.5 millones de supscriptores

Manu Ríos Twitter: 2 mil Seguidores

Manu Ríos Instagram: 5.7 millones de seguidores.

El actor e influencer, Manu Ríos, ha destacado por su talento vocal, que incluso hizo su debut en el programa ‘Cantando en Familia’; años después participó en los musicales ‘Los Miserables’ y ‘Don Pepito’, así mismo formó parte del grupo Parchís e incluso hizo una pequeña participación en una serie de TV.

Pero ahora el actor e influencer, Manu Ríos, nos deleitará en la nueva temporada de la popular serie española ‘Élite 4’ donde interpretará a Patrick.

¿Por qué es famoso Manu Ríos?

Su trayectoria artística de Manu Ríos comenzó desde pequeño, algo que le abrió las puertas para entrar al mundo del canto y el entretenimiento, pero una de las mayores razones por las que es famoso se debió a que entró en las plataformas correctas para hacer visible su talento.

Cuando contaba con 9 años ya hacía covers, mismos que colocaba en YouTube, pero en 2017 saltó a la fama como influencer en Instagram, donde se grababa cantando y tocando varios instrumentos musicales.

Y es que su voz, su interpretación y atractivo físico, sirvieron para que Manu Ríos se convirtiera en el crush de la generación Z.

En la actualidad muchas marcas de moda han visto potencial en el joven actor e influencer, Manu Ríos, por lo que lo invitaron a ser su imagen. El actor e influencer, Manu Ríos ha colaborado con firmas como Pull & Bear, Dior y Lefties.

Series y programas del actor e influencer, Manu Ríos

El actor e influencer, Manu Ríos, inició su carrera artística desde los 10 años.

Desde que comenzó su carrera a los 10 años, el actor e influencer, Manu Ríos, ha estado activo por lo que ha participado en diferentes series y programas, no sólo como actor, sino también como cantante.

‘Cantando en Familia’ (programa de televisión) ‘Tú sí que vales’ (concurso musical) ‘Cántame una canción’ (concurso musical) El chiringuito de Pepe’ (serie de televisión) ‘Élite 4’ (serie de Netflix)

El actor e influencer, Manu Ríos, ¿tiene novia?

Hasta el momento se sabe que Manu Ríos está soltero.

El actor e influencer, Manu Ríos, no tiene novia. Él ha dicho que le gusta disfrutar de su carrera y amigos nada más. Además el joven es muy reservado en cuanto a los detalles de su vida privada por lo que es posible que no nos enteremos de más detalles de su vida amorosa.

Lo único que se sabe hasta el momento sobre él y el amor, es que en 2016 cuando tenía alrededor de 17 años, se difundió por Internet una foto supuestamente de él besándose con otra chica, pero nunca se confirmó que se tratara de Manu.

¿Qué pasó con Danna Paola en Élite?

Acostumbrada al dar el 100% en su trabajo, Danna Paola deja Élite para enfocarse en su carrera como cantante.

La participación de Danna Paola en Elite 4 se ha descartado, la cantante ha dicho por qué. Quiere darle más oportunidad a la música, “Empezaba a componer buena música, aunque me costaba mucho aceptar que era buena música”.

Pero aseguró que dejar Elite fue difícil "Fue una decisión de todos los que salíamos. Ha sido muy 'cool' para mí de repente decir: me gusta trabajar y dar mi cien por ciento en mi trabajo porque soy muy perfeccionista, muy 'workaholic'. No me puedo dividir".

¿Qué pasará con el personaje de Ester Expósito en Élite 4?

El personaje de Ester Expósito en Élite tendrá un final.

El personaje de Ester Expósito en Élite 4 tendrá un cierre, aunque no formará parte del elenco de la serie. ¿Qué quiere decir esto? Las redes sociales oficiales han informado que habrá cuatro Historias Breves e inéditas en Élite 4 que transcurren durante el verano anterior al inicio del nuevo curso escolar en Las Encimas.

Estas breves historias servirán como antesala de los nuevos episodios. En uno de esos capítulos es donde tendremos a Ester interpretando a Carla, una vez más, por lo que la Élite 4 podrá tener un nuevo contexto con nuevos personajes, como lo es Patrick quien será interpretado por el actor e influencer, Manu Ríos.

