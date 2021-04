Elisa Vicedo arremete contra Juan Osorio por apoyar a Eleazar Gómez

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el joven actor Eleaar Gómez salió de prisión, luego de haber sido denunciado por violencia física,y admitir su culpa, por lo que llegó a un acuerdo con su víctima.

En ese sentido, los productores Juan Osorio y Nicando Díaz fueron cuestionados por su opinión, y ambos dijeron que si le darían trabajo para que se reivindique, lo cual para Elisa Vicedo fue lamentable, y emitió sus comentarios al respecto.

La actriz que fue agredida por Eduardo Carbajal subrayó que le parece injusto y le parece un mal ejemplo que estén dispuestos a darle una oportunidad a un criminal.

“Que digan que están dispuestos a dar trabajo a una persona que era el caso que podía dar un ejemplo a los hombres de nuestro país que si golpeas a una mujer no te vas a salir con la tuya”.

Elisa Vicedo dice que fue una oportunidad desperdiciada

Elisa Vicedo dijo que, el hecho de que el actor Eleazar Gómez pudiera tener una oportunidad de trabajo es mandar un mensaje equivocado, pues se puede interpretar como que se salió con la suya, y que en realidad no pasó nada por sus acciones.

“yo no estoy diciendo que no tenga otro tipo de trabajo; estoy diciendo que por qué le tenemos que dar la voz y por qué tenemos que tener en la televisión a alguien que no es un ejemplo a seguir”.