Eliminan a participante de Mexicana Universal por "aplicada y disciplinada"

A una semana que está casa editorial revelará que en el interior de Mexicana Universal la discriminación se vive a flor de piel debido al color de piel, cada vez se hace notar más este acto aún más por parte de los jueces, quienes son los que determinan la estadía de las chicas.

David Salomón es el nefasto juez de la emisión que no sólo saca relucir las garras y su preferencia por el estereotipo de belleza europea, sino que disfruta con dañar psicológicamente a las concursantes a quienes incluso las ha echado del programa con argumentos tan estúpidos como el trabajar mucho y ser disciplinadas.

Tal fue el caso de María Rodríguez, cancunense representante de la banda de Campeche quien este domingo salió de la primera edición de Mexicana Universal y quién claramente avanzó en su preparación, fue el mismo juez quien lo admitió a nivel nacional.

"Lo que has logrado ha sido maravilloso, y eso yo creo se debe a tu espíritu inquieto, a esa inconformidad que tus maestros de repente la calificación como un desacierto, para mí es un acierto porque eso es lo que te hace luchar más", fueron las primeras palabras a la concursante por parte del juez.

"Te veo emocionada, quiero que sonrías y estés bien", dijo el juez, "En este caso el trabajar más en tu imagen y en tu disciplina han hecho que estés ELIMINADA".

Ante estas palabras y a juzgar por este tipo de criterios de una persona claramente no apta para ser jurado de uno de los eventos de moda más importantes del mundo, la televisora ha fallado, pues al igual que Penélope Menchaca no encajan en el giro del programa que promete encontrar más que a una belleza una historia digna de representar México, pero ambos no lo ven.

Así fue eliminada la participante de Campeche en Mexicana Universal: