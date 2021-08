¿Eliminan a Kimberly Loaiza de la lista de invitados a la MET Gala?

Kimberly Loaiza fue presuntamente eliminada de la lista de invitados a la MET Gala 2021, luego de los múltiples enfrentamientos y polémicas que ha tenido con la cantante Kenia Os.

Tal como hemos informado en La Verdad Noticias esta será la primera vez que el evento tendrá como invitados a destacados influencers y tiktokers. Se decidió incluir en la lista a celebridades de internet para que el evento logre llegar a nuevas audiencias.

Se dice que una de las invitadas al evento de este año era precisamente “La Lindura Mayor”. La influencer era una de las favoritas para acudir al evento, pero después de las múltiples polémicas que ha tenido en las últimas semanas, en las cuales involucra a Kenia Os, los organizadores del evento optaron por no invitarla.

Recordemos que se trata de una ceremonia muy exclusiva, por ende estarían tratando de evitar más polémicas.

El usuario bryancyrus_ indicó que de asistir al evento Kimberly podría haberse sentado en la misma mesa que Charli D’Amelio y Kylie Jenner, pero debido a los problemas de ella y su esposo, el también influencer Juan de Dios Pantoja, ya no fue considerada en la lista de invitados, por lo que ahora los “linduritas” tendrán que esperar para saber si la influencer será invitada el próximo año al evento.

Cabe indicar que lo anterior son solo rumores, nada ha sido confirmado, pero se sabe que el evento sí redujo la lista de invitados por cuestiones sanitarias debido a la pandemia de COVID-19.

¿Qué pasó entre Kimberly Loaiza y Kenia Os?

Los tres youtuber solían ser amigos y trabajaron juntos.

Kimberly, tambien conocida como La Lindura Mayor, y su esposo Juan de Dios Pantoja arremetieron contra Kenia Os acusandola de plagio. Los tres eran amigos pero tras las acusaciones y luego que la pareja cerrara los canales de Kenia ella tuvo que empezar desde cero y luchar por sus sueños. Ahora está triunfando en la música.

¿Cuál es el tema de la MET Gala 2021?

Cada año cambia el tema del evento

La edición 2021 del evento se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York y la temática de este año es In America: A Lexicon of Fashion. Cabe indicar que aunque la edición 2021 de la MET Gala tendrá como invitados a tiktokers e influencers al parecer Kimberly Loaiza no podrá asistir, al menos no este año.

