Elijah Wood se estrena como PAPÁ ¡Qué guapo!

El portal de noticias US Weekly confirmó que estrella de El señor de los anillos, Elijah Wood se ha convertido en papá por primera vez, pues resulta que Wood y su novia Mette-Marie Kongsved dieron la bienvenida en silencio a su primer hijo, juntos a principios de este año.

Se dice que Kongsved, una productora danesa, salió por primera vez con su panza en julio de 2019, mientras Wood anunció en una entrevista con Seth Meyers que había dejado de fumar después de descubrir que iba a convertirse en padre.

Ambas celebridades también provocaron rumores de compromiso cuando Kongsved fue vista usando un anillo en su mano izquierda el verano pasado, pero en aquel entonces Wood se refirió a ella como su novia en entrevistas recientes.

Hay que recordar también que la pareja se conoció mientras trabajaba en la película de 2017 I Don't Feel At Home In This World Anymore, pero ha mantenido una relación bastante alejado de las cámaras de los medios de comunicación.

Lo más reciente fue cuando la pareja estuvo en el Rodarte FW19 Fashion Show en The Huntington Library and Gardens, Mette-Marie ya no tenía la protuberancia de su bebé, ya que lucía elegante con un vestido azul real y parecía tener un anillo de bodas en su dedo anular.

¿Quién es Elijah Wood?

Cabe mencionar que Elijah Wood nació en Cedar Rapids el 28 de enero de 1981, sus padres operaban una tienda de delicatesen, comenzó a modelar a la edad de siete años y apareció en varias obras de teatro en Cedar Rapids y Marion.

Se mudó a Los Ángeles en 1989 para seguir una carrera en la actuación. Hizo su debut cinematográfico con una pequeña parte en Back to the Future Part 2 . Luego protagonizó Frodo en la trilogía de El señor de los anillos dirigida por Peter Jackson.

