Elidian presume “Por Siempre En Mi Corazón”

Elidian continúa su andar en la música tropical con este nuevo tema tras recorrer la República Mexicana y Sudamérica desde sus inicios en el 2015 y a la fecha continúan ofreciendo al público un show dinámico y cumbiambero.

Su último sencillo, “Sincero Amor”, se posicionó en los primeros lugares de los charts de música regional de México y el video actualmente cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube.

En este 2019, "El Dueto del Amor" cumple 10 años de trayectoria y para celebrarlo lo hacen con la presentación de un nuevo sencillo: “Por Siempre En Mi Corazón”.

“Hace mucho tiempo que te fuiste, me dolió en el alma no volverte a ver, me juraste que tú me querías y tú te marchaste sin decir adiós. Te juro que nunca te dejé de amar fue el destino que nos separó, hoy me puso Dios en tu camino y le doy gracias por volverte a ver”, dicta parte de la melodía.

El tema fue escrito por Elías Mejía Méndez y él lo describe de la siguiente manera: “la historia habla de una relación joven que con el paso del tiempo sigue presente y tiene la oportunidad de reencontrarse, quedando solo en un momento de amor”. El video oficial que acompaña a la canción fue grabado en el estudio del Dr. Elías Mejía, ubicado en Iztapalapa. La dirección del videoclip corrió a cargo de Jerry Garay.

Este sábado 23 de marzo, Elidian estará presente en el Estadio Caliente de Tijuana como invitados especiales al evento Sinfónico que Los Ángeles Azules realizarán en compañía también de Ana Torroja, Noelia y la Sonora Dinamita.

Por lo pronto ya puedes solicitar en la frecuencia de radio que prefieras el tema “Por Siempre En Mi Corazón” de Elidian asimismo, continúa pendiente de ellos mediante las redes sociales:

