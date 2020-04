Elenco de la serie “Sex And The City” se reúne por una buena causa/Foto: Salud Primero

El elenco de la famosa serie “Sex And The City” decidió reunirse pese a los conflictos que han tenido entre ellas, por una buena causa. Así que las actrices Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon, realizó un reencuentro después de casi 10 años de no estar juntas públicamente.

Hace varios meses, se dijo que las actrices Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall habían tenido una pelea y que incluso ya no mantenían una amistad. Se dijo que esa fue una de las principales razones por las que no se hizo una tercera película basada en la serie “Sex And The City”.

Sin embargo, los fans se sorprendieron hace poco al enterarse de que las 4 protagonistas de esta serie de televisión decidieron dejar a un lado sus conflictos y reunirse para apoyar la causa de la cuarentena por la pandemia del Coronavirus. El reencuentro fue en el podcast de Youtube “Bradshaw Boys”.

En el audio podemos escuchar a las protagonistas de “Sex And The City” agradecer al personal médico de Nueva York y del resto del mundo, que actualmente está luchando día con día para acabar con la pandemia del COVID-19. Además, las estrellas de cine y televisión les dieron diversas palabras de ánimo a enfermeros y médicos para que sigan adelante con su gran labor.

Datos sobre Sex And The City

La popular serie narra la historia de la escritora Carrie Bradshaw (Parker), quien junto con sus amigas Samantha Jones (Cattrall), Charlotte York (Davis) y Miranda Hobbes (Nixon), viven diversas experiencias con hombres en su búsqueda por encontrar a la pareja ideal.

Cada personaje de “Sex And The City” (Sexo en la Ciudad en latino) tenía una personalidad única que hizo que el programa de televisión consiguiera un gran éxito durante su transmisión de 6 temporadas. Está basado en el libro homónimo escrito por Candace Bushnell.

En el 2008 se estrenó la primera película basada en la vida de las 4 mujeres neoyorkinas, y para el 2010 se lanzó una segunda parte de esta cinta. Ambas tuvieron buen recibimiento por parte de los fans, quienes esperan una tercera película, pero hasta el momento nada está confirmado.