Elenco de "Venga La Alegría" le da un emotivo adiós a Ingrid Coronado

Recientemente la talentosa, Ingrid Coronado, ocupo los titulares, pues sin previo aviso, la conductora anunció su salida del programa de televisión "Venga La Alegría", el cual fue su casa durante varios años, sin mencionar que Coronado siempre fue un icono de dicho show.

La bella conductora, fue durante mucho tiempo, parte primordial del equipo de trabajo que hizo posible el éxito del programa "Venga La Alegría". Su singular sentido del humor, su actitud y gran sonrisa, fueron los característicos principales de Ingrid Coronado.

Sin embargo, hace un par de días, la conductora decidió ponerle fin a su carrera dentro del programa que vio crecer gran parte de su trayectoria en la pantalla chica, pues Ingrid, sin previo aviso presentó su renuncia a la conducción, por motivos personales, pues comentó que deseaba un tiempo lejos de los reflectores.

"Esta mañana llegué muy temprano a televisión Azteca y lo primero que me entero es que Ingrid Coronado tomó la decisión de renunciar a su programa Venga la Alegría, yo me fui de espaldas, todo el mundo los fuimos de espaldas porque ella, según me dicen, no he podido hablar con ella, argumenta que está cansada”, comentó Paty Chapoy, al enterarse de la salida de Ingrid a "VLA".