Elenco de Siempre Reinas desprecia a Lucía Méndez y ella se venga

No se puede negar que la primera temporada fue todo un éxito en Netflix.

Han pasado ya varios meses desde que Netflix estrenó la primera temporada de ‘Siempre Reinas’ y la serie protagonizada por Laura Zapara, Lorena Herrera, Lucía Méndez y Sylvia Pasquel sigue dando de que hablar. Ahora, se ha revelado que el tema ‘No Me Importa’ ha superado los cinco millones de visitas en YouTube.

“Estoy feliz por esta noticia. Felicidades queridas reinas @sylviapasqueloficial y @lorenaherreraoficial, somos unas exitosas. Muchas gracias al público, a esos 5 millones de visitantes en @youtube. Felicidades mi querido @joseluis_roma, una raya más al tigre”, escribió la hermana de Thalía en una publicación realizada desde su cuenta de Instagram.

Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel celebraron que el video musical de 'No Me Importa' llegó a 5 millones de visitas en YouTube.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Laura Zapata y Sylvia Pasquel se vieron inmersas en la polémica luego de que Lucía Méndez emitiera una advertencia de demanda en su contra por presuntos comentarios que dañaron su imagen ante el público.

Lucía Méndez festeja sola

Ante el desplante de sus ex compañeras, Lucía Méndez decidió celebrar el éxito de la serie por su propia cuenta.

Dicha situación no fuel de agrado de Lucía Méndez, quien no se quedó con los brazos cruzados y celebró por su propia cuenta el éxito de ‘No Me Importa’ en YouTube. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una fotografía donde agradece solamente al público que escuchó la canción, a Netflix y a José Luis Roma, quien es el compositor.

“No Me Importa, 5 millones de visitas en YouTube. Muchas gracias por todo su apoyo @netflixlat y @joseluis_roma por apoyarme en la decisión de grabar este éxito y a mis Luwers por su cariño siempre”, escribió la protagonista de ‘Colorina’, quien limitó los comentarios de su publicación y así evitar recibir hate masivo.

¿Dónde ver 'Siempre Reinas'?

Las 4 divas recuerdan su legado a lo largo de seis episodios.

‘Siempre Reinas’ está disponible de manera exclusiva en Netflix. No obstante, para poder disfrutar de los seis episodios que conforman la primera temporada y otros contenidos disponibles en el catálogo de la plataforma debes contar una suscripción, cuyos precios van desde los 99 hasta los 299 pesos al mes.

