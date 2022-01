Elenco de Rebelde en Netflix deja en claro que no sabe las canciones de RBD.

Una nueva polémica envuelve a los protagonistas de la nueva serie Rebelde en Netflix ya que hace un par de horas, se compartió un video en YouTube en donde los actores de este nuevo proyecto, tenían que continuar las canciones del grupo RBD, pero para sorpresa de todos, no se sabían ninguna.

Este elenco dejó en claro que aunque digan que eran fans de la novela de Televisa, ahora no recuerdan las canciones, así que seguramente decepcionarán al intenso fandom que defiende a capa y espada la novela del 2004.

Lo único que no sorprendió a los seguidores de Netflix es que Sergio Mayer Morí no se supiera ninguna canción ya que hace un par de meses declaró que odia a RBD y que no le importa si la serie consigue el éxito ya que él solo aceptó el trabajo porque necesitaba dinero para su hija.

Nuevo elenco de Rebelde decepciona al público

En los comentarios del video, podemos observar que el fandom solo reconoce que Gigi Gigrio y Jerónimo Cantillo, a pesar de no ser mexicanos, son los únicos que dominan las canciones de RBD. Por otra parte, Andrea Chaparro, Azul Guaita, Franco Masini y Sergio Mayer, no lograron responder las preguntas.

Por otra parte, pidieron a la producción que incluyeran a la actriz Lizeth Selene, además que comenzaron a interrogar la razón por la que no participó en esta entrevista ya que fue uno de los talentos favoritos de los fans y piden que en la segunda temporada se le dé más protagonismo.

¿Cuántas temporadas hay de Rebelde en Netflix?

Hasta el momento solo hay una temporada pero recientemente durante una transmisión en vivo, Franco Masini declaró que Netflix renovó Rebelde para una segunda temporada sin embargo, hasta el momento no han dado a conocer la fecha oficial del proyecto.

