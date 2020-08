Elenco de Malcom el de en medio se reúne a 20 años de su estreno ¿Sin Dewey?

Las redes sociales se llenaron de nostalgia al conocer las imágenes del reencuentro virtual que tuvieron casi todos los integrantes del elenco de ‘Malcolm el de enmedio’ a 20 años de su estreno, en el cual se dio lectura al guión piloto de esta exitosa serie de comedia estadounidense.

También fue posible observar la emoción de los actores al saber que volvían a revivir el primer episodio de 'Malcom el de enmedio' luego veinte años, razón por lo que además del reparto principal conformado por Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston, Justin Berfield y Christopher Masterson, se contó con la presencia de quienes tuvieron participación en el capítulo piloto.

Dicho evento logró contar con la presencia de 500 espectadores, quienes no pudieron contener su emoción al ver juntos de nueva cuenta a los actores de esta emblemática serie, aunque destacó la ausencia de Erik Per Sullivan, quien actualmente se encuentra alejado de los reflectores y al parecer no desea ser relacionado en ningun evento que le recuerde su carrera como actor.

'Malcom el de enmedio' es considerada una de las series de comedia más populares de los últimos tiempos.

Elenco de Malcom se reúne con motivos benéficos

Este encuentro fue realizado de manera privada a través de la plataforma Zoom y para obtener el link de la transmisión en vivo debías comprar tu acceso, el dinero que se recaudaría sería destinado en su totalidad a la organización benéfica Healing California, quien ofrece ayuda médica a los más necesitados de dicho estado.

Además de los fondos recaudados con el costo del acceso a dicho encuentro, durante la reunión digital se subastaron algunos artículos inéditos y exclusivos de la serie, los cuales contaban con los autógrafos de los actores, quienes aseguraron sentirse muy agradecidos con todo el cariño que han recibido por parte del público durante todos estos años.

‘Malcolm el de enmedio’ fue estrenado en Estados Unidos el nueve de enero del 2000 y finalizó sus transmisiones seis años después, contó con 151 episodios divididos en 7 temporadas, las cuales hasta la fecha siguen gozando de gran éxito en todo el mundo.

