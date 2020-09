Elenco de “El Padre de la Novia” se reúne 25 años después de la última película/Foto: Vogue México

Después de 25 años, la familia de “El Padre de la Novia” (Conocido en inglés como Father of the Bride) se reunió en la pantalla, con miembros adicionales, para "Father of the Bride Part 3 (ish)" transmitida exclusivamente en el canal de YouTube de Netflix y la página de Facebook el viernes.

La película, una nueva versión de la película original de 1950 del mismo nombre, cuenta la historia de George Banks (Steve Martin), que tiene que aceptar que su hija Annie (Kimberly Williams-Paisley) se case y se mude. Diane Keaton interpreta a su esposa, Nina.

La reunión, presentada por Reese Witherspoon, fue en beneficio de World Central Kitchen, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar comidas a las comunidades afectadas por desastres, como la pandemia del coronavirus.

The Banks family is back for a very special event! Premiering TOMORROW at 3pm PST / 6pm EST on Netflix YouTube and Facebook pic.twitter.com/3GS0nu9eR3 — Netflix (@netflix) September 24, 2020

Llamados juntos por el hijo de los Banks, Matty (Kieran Culkin), para un anuncio especial de boda, la familia se reunió para una llamada de Zoom. Junto con Martin, Keaton, Williams-Paisley y Culkin, George Newbern y Martin Short volvieron a interpretar sus papeles como el marido de Annie, Bryan MacKenzie, y el exagerado organizador de bodas europeo Franck Eggelhoffer, respectivamente.

Todos adultos, Georgie (Ben Platt) y Megan (Florence Pugh), los hijos de MacKenzie, también aparecieron en la llamada.

Los recién llegados incluyeron a Rachel (Alexandra Shipp), una doctora en el frente de la pandemia y prometida de Matty, y Robert De Niro, el padre de Rachel, James.

¿De qué trató la "parte 3" de El Padre de la Novia?

Netflix anunció el evento de reunión el miércoles por la mañana con un video corto publicado en Twitter, que muestra un video grabado en pantalla de George revisando sus correos electrónicos, que incluía mensajes sobre su reciente pedido de cubrebocas, fotos digitalizadas de la boda de Annie y un recordatorio para una videollamada familiar en septiembre 25.

A medida que la familia se pone al día, los espectadores experimentan la nostalgia adecuada cuando George asume sus formas paternales sobreprotectoras, informa a la familia sobre sus rituales de limpieza y el estado de las mil máscaras faciales que les envió, y enfatiza la importancia de desinfectar absolutamente todo.

Esta famosa película protagonizada por Steve Martin está basada en la cinta del mismo nombre que se realizó en 1950 por primera vez. Por el éxito de la cinta, se estrenó la segunda parte el 1995, y ahora en 2020 los actores retomaron sus papeles para ayudar a los afectados por la pandemia/Foto: RPP

Cuando su familia le asegura que no hay necesidad de preocuparse, él explica que nunca ha tenido que lidiar con un momento tan estresante, bueno, no desde la boda de Annie.

Entonces, naturalmente, cuando Matty anuncia que reunió a la familia para una boda sorpresa en línea con Rachel, quien acaba de terminar un turno de 24 horas y está en cuarentena en una habitación de hotel, George se congela en la pantalla, y no como resultado de dificultades técnicas.

Una vez que procesa su conmoción y su irritación con James por no tener que pagar una boda costosa, comienzan las festividades. Rachel y Matty recitan sus votos, imitando el fuerte acento de Franck oficiante. A medida que comienza la boda, Rachel debe buscar un ramo de flores del minibar y el anillo de bodas de su madre.

Los montajes de las películas se proyectan durante la llamada de Zoom y durante la boda, George narra: “Los padres nunca vemos completamente a nuestros hijos como adultos. Los miramos y todavía podemos ver al niño que solían ser. Los recuerdos de todos esos momentos que compartimos se quedan con nosotros. No solo los grandes, aquellos de los que todos tenemos fotos, sino los más pequeños, son especialmente esos recuerdos, los que pensarías que olvidarías con el tiempo, los que más atesoramos".

Una vez que Matty y Rachel son declarados marido y mujer, el fondo Zoom de Franck explota en fuegos artificiales y la música se hincha en sintonía con el momento feliz. Después del brindis de George, que enfatiza su felicidad por tener finalmente un médico en la familia, Georgie realiza una interpretación de “The Way You Look Tonight” de Frank Sinatra, para cerrar la celebración.

A lo largo del especial de reunión, una pancarta instó a los espectadores a donar en wck.org/father. ¿Ya viste las dos películas de El Padre de la Novia?, ¿Te gustó esta “tercera parte”?