Elena Lizárraga habla sobre el INFIERNO que vivió junto a Lupita Jones

A través de La Verdad Noticias nos hemos enterado de todos los detalles y escándalos sobre el polémico caso de Lupita Jones, quien recientemente fue acusada por Sofía Aragón por una supuesta violencia simbólica durante su paso en el famoso certamen de belleza Miss Universo.

Desde ese entonces hemos visto que varias ex reinas de belleza y modelos se sumen a las quejas en contra de Lupita Jones; y ahora ha sido Elena Lizárraga, ganadora de Miss Sinaloa en el 2016, quien ha revelado el infierno que vivió junto a la ahora Directora Nacional de “Mexicana Universal”.

Mediante una entrevista exclusiva para el programa “Chisme No Like”, Elena Lizárraga contó que Lupita Jones la obligó a bajar 6 kilos en tan sólo una semana a base de una alimentación poco saludable.

“Me hizo bajar 6 kilos en una semana comiendo puras almendras. No dormía, me dolía la cabeza, me dolía el estómago, me dio gastritis, me descompense totalmente”

Fueron parte de las declaraciones de la ex reina de belleza, quien también comentó que Jones la obliga a realizar diariamente más de una hora de ejercicios con una alimentación precaria; lo que finalmente afectó su salud.

Cabe mencionar que Elena Lizárraga no ha sido la única en denunciar este tipo de comportamientos de Lupita Jones; quien aparentemente criticó el físico de varias modelos durante sus años como directora del certamen “Mexicana Universal”, conocido antes como “Nuestra Belleza México”.

Aunque la ex Miss Universo se disculpó públicamente con Sofía Aragón, esto no ha sido impedimento para que otras modelos y ex reinas de belleza alcen la voz en su contra, exhibiendo los malos tratos recibidos por Jones.

Con todas estas demandas en su contra, se ha mencionado que Lupita Jones podría finalmente perder su cargo dentro de la institución de belleza, la cual lleva liderando por más de veinte años.

Elena Lizárraga se suma a las denuncias en contra de Lupita Jones

