Elecciones 2021: Conoce a los famosos que se lanzaron como candidatos en México

La temporada de elecciones en México comenzó hace unos días y con ella llegó la polémica de los nuevos candidatos, pues además de los escándalos de políticos, lo que llamó la atención de estas candidaturas fue el lanzamiento de muchos famosos para puestos del gobierno mexicano.

Entre los futuros candidatos a un puesto político se encuentran actores, deportistas e incluso figuras públicas y modelos, una gran cantidad de celebridades se pronunciaron como candidatos para puestos de diputados, presidentes municipales e incluso gobernadores en distintos estados de la república mexicana, y muchos de ellos podrían ganar.

A continuación, te daremos una lista de los famosos que competirán por un puesto en el gobierno en México, donde algunos han causado mucha controversia por su decisión, así como también te mencionaremos a otras figuras destacadas que buscan ser elegidos para hacer un cambio en el país, y otros simplemente por ganar más popularidad.

Lupita Jones, de Miss Universo a gobernadora

La ex Miss Universo se postula para ser la ganadora en Baja California

Una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo que causó furor por su candidatura fue nada más y nada menos que la modelo y ex Miss Universo mexicana Lupita Jones, quien se lanzó como candidata a la gubernatura de Baja California con la coalición ‘Va por BC’, formada por los partidos PAN, PRD y PRI.

Aunque al principio sólo se trataban de rumores, el pasado sábado 20 de marzo se hizo oficial su candidatura, por lo que competirá con Marina del Pilar Ávila, Victoria Bentley Duarte, Alejandro Mungaray, Carlos Atilano Peña, Jorge Hank Rhon y Jorge Ojeda García.

Cabe mencionar que con su candidatura, parte de la polémica en la que Lupita Jones estuvo envuelta se disipó, pues como podrás recordar, fue acusada de dar malos tratos e incluso discriminación a participantes de su certamen de belleza ‘Mexicana Universal’, e incluso tuvo que pedir disculpas públicas por su comportamiento.

Blue Demon Jr. impondrá justicia fuera del ring

De ganar, Blue Demon Jr. sería el primer luchador en gobernar con su máscara

Durante el mes de febrero, Blue Demon Jr. hijo de la fallecida leyenda de la lucha libre ‘Blue Demon’, fue autorizado por el INE para lanzar su candidatura para competir por la alcaldía Gustavo A. Madero en CDMX, siendo así el primer luchador en lanzarse como político.

Cabe mencionar que uno de los hechos que causó un gran impacto en su postulación, fue que se le permitirá hacer su campaña política con su máscara, por lo que su identidad de civil se mantendría en secreto, y de ganar las elecciones, gobernaría la GAM con su identidad de ‘Blue Demon Jr.

Asimismo, a pesar de que se postuló como uno de los candidatos preferidos de la ciudadanía, representando al RSP (Redes sociales progresistas), también otros luchadores como Carístico y Tinieblas también presentaron sus candidaturas para competir por el cargo político, siendo las elecciones de la Gustavo A. Madero, de las más esperadas e interesantes en esta temporada.

Paquita la del Barrio lucha por su candidatura

La candidata combatirá a las ratas de dos patas de la corrupción

Aunque no fue de manera oficial, Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como ‘Paquita la del barrio’ se unió al partido político ‘Movimiento Ciudadano’, y solicitó un puesto como precandidata para diputada en el municipio de Misantla en el estado de Veracruz, misma que se confirmó muy poco tiempo después de la noticia.

Cabe mencionar que la cantante ha destacado por muchos años por su música, ya que ha tenido éxitos como ‘Rata de dos patas’, convirtiéndose en el terror de los hombres, ya que es una mujer imponente y sus fans esperan que tenga esa misma actitud durante su tiempo como diputada si llegara a ganar las elecciones.

Hasta el momento no se han revelado más datos sobre el proceso político al que se sometió Paquita la del Barrio, y tendremos que esperar hasta el mes de junio para descubrir si puede anteponerse ante otros candidatos, que la tendrán muy difícil debido a la popularidad de la cantante.

Rommel Pacheco se ‘sumerge’ en la política

Famoso deportista olímpico busca ser diputado en Mérida

Uno de los candidatos más recientes en anunciar su participación fue el clavadista olímpico Rommel Pacheco, pues durante el domingo 4 de abril inició de manera formal su campaña política como candidato a diputado federal de la mano del partido acción nacional (PAN), usando como slogan de campaña #EquipoRommel.

El deportista competirá por la diputación del distrito III de Mérida, recorriendo varios puntos del sur de la ciudad, donde convivió con los pobladores y escuchó con mucha atención todas sus propuestas, ganando así la preferencia de muchos de ellos al prometer tomarlos en cuenta de ganar las elecciones.

Asimismo, grandes figuras del estado entre actores y profesionales del entretenimiento se unieron a la campaña de Rommel Pacheco, y aunado a su increíble impacto por sus habilidades deportivas, es muy probable que se proclame como el ganador de las elecciones y sea el nuevo diputado federal del distrito III de Mérida.

Alfredo Adame, el famoso más polémico como candidato

La candidatura de Alfredo Adame nació muerta

Alfredo Adame se ha posicionado como uno de los famosos más escandalosos de los últimos años, pues se ha involucrado en polémicas y peleas con varias figuras de la farándula, siendo la más llamativa, su racha de peleas con el famoso cazafantasmas Carlos Trejo, las cuales nunca llegaron a concretarse.

Para alimentar más la polémica, Alfredo Adame decidió lanzarse como candidato a diputado federal en Tlalpan con el partido RSP (Redes sociales progresistas) y definitivamente generó una enorme ola de escándalos por su decisión de ingresar en el mundo de la política ya que no es alguien calificado.

Recientemente la candidatura de Alfredo Adame pudo haber sido terminada después de que se liberó un audio donde confesaba que planeaba robar dinero de la diputación, donde su frase ‘de 40 millones, nos chingamos 25’ salió a la luz, lo que ha generado una demanda para que su candidatura sea retirada de las encuestas.

José Joel quiere ser el príncipe de los diputados

El hijo de José José busca ser candidato donde creció su padre

José Joel, hijo del fallecido cantante José José, hizo pública su candidatura para diputado local en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, donde se ha establecido como uno de los preferidos para ganar la contienda debido a la popularidad que tiene entre los votantes gracias a su padre.

Cabe mencionar que el área donde sería diputado de ganar las elecciones incluye la colonia Clavería, en la cual pasó la mayor parte de su infancia el famoso ícono de la música también conocido como ‘El príncipe de la canción’, razón por la cual José Joel lleva la delantera en las listas de popularidad.

El partido con el que José Joel competirá por la candidatura se trata del PES (Partido encuentro solidario), mismo que ha incluído a otras celebridades en sus candidaturas en el pasado, y tras la campaña que se implementó para el hijo del cantante, quien se perfila para ser el ganador en las elecciones del próximo mes de junio.

Nacho Peregrín, hermano de Belinda como candidato

El hermano de Belinda se postuló como candidato a diputado

En los últimos días se reveló que Nacho Peregrín, el hermano de la famosa cantante mexicano-española Belinda, se postuló como candidato para ser candidato al distrito XV de la alcaldía de Benito Juárez en CDMX, colocándose rápidamente en los primeros puestos de popularidad.

Cabe mencionar que a diferencia de su hermana, Nacho Peregrín, no pertenece al mundo del espectáculo, sino que se considera un influencer, además de que se reveló que es dueño de varios bares ubicados en el país y Estados Unidos, siendo un exitoso empresario, algo que refuerza su candidatura, aunado al apoyo que recibirá por parte de los fans de Belinda.

El partido con el que el hermano de Belinda se postulará como diputado federal será la coalición ‘Juntos haremos historia’, la cual está conformada por los partidos políticos Morena y el partido verde ecologista de México (PVEM), e incluso su hermana lo felicitó por su candidatura en sus redes sociales.

Edgar Andrade, del Cruz Azul a la política

El ex jugador busca repetir su victoria como en la sub-17

Este jugador se convierte en el segundo deportista de la lista, aunque lanzó su candidatura mucho antes que Rommel Pacheco, teniendo como similaridades que ambos trajeron victoria al país, pues Edgar Andrade perteneció a las filas del Cruz Azul y fue campeón mundial con la selección mexicana Sub-17.

El ex jugador se registró en el mes de febrero como precandidato para ser regidor de Xalapa en el estado de Veracruz, aunque hasta el momento no se ha confirmado si se postulará de manera formal, ya que no han habido más actualizaciones respecto al caso.

Edgar Andrade, quien también perteneció a las filas de los tiburones rojos de Veracruz y a los Jaguares de Chiapas, se registró como precandidato a regidor de Xalapa con el partido de la revolución democrática (PRD), pero podría quedarse en esta posición debido a que no se ha demostrado que haya intenciones de lanzarlo como candidato oficial.

Bibi Gaytán busca su próximo papel como alcaldesa

Elecciones 2021: Conoce a los famosos que se lanzaron como candidatos en México

La famosa actriz Silvia Gaytán Barragán, mejor conocida como Bibi Gaytán, se registró durante el mes de febrero con el partido acción nacional (PAN) como precandidata para el puesto de alcaldesa de Ocoyoacac en el Estado de México, formando parte de los 93 casos de precandidaturas que aprobó el partido político.

Al igual que otros famosos mencionados anteriormente, la candidatura oficial de Bibi Gaytán no ha sido confirmada, pues se mantiene ‘en la banca’, de las propuestas, aunque en las próximas semanas se confirmará si competirá por el puesto político en Edomex o si quedará descartada para darle cabida a otros participantes.

Cabe mencionar que el PAN solo tiene permitido un total de 73 aspirantes a cargos políticos, de los cuales 23 ya fueron ocupados por candidatos que competirán como parte de la coalición conformada con el PRI y el PRD, donde figuras como Lupita Jones militan en otros estados.

Paolo Botti quiere entrar a la ‘academia’ de diputados

El ex académico buscará consolidarse en Veracruz con las votaciones

Luis Armando Lozano, mejor conocido como ‘Paolo Botti’, quien saltó a la fama hace algunos años gracias a su participación en el reality show de TV Azteca ‘La Academia’, decidió lanzarse como candidato a diputado con Morena, respaldado por el político René Bejarano, quien causó una gran polémica en épocas pasadas.

El puesto que desea ostentar el famoso participante es por el municipio de ‘El paso de ovejas’, en Veracruz, donde competirá como diputado, haciendo oficial su contienda durante el mes pasado, lo que generó demasiada controversia debido a que no parece tener preparación alguna para la posición política.

Asimismo, Paolo Botti se declaró fiel militante de la 4T, algo que podría no beneficiar su campaña, ya que en Veracruz se ha creado una enorme polémica contra Morena por permitir la participación de personas ligadas a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador del estado como es el caso de Jorge Artigas.

Héctor Hernández pasa de cantante a político

Elecciones 2021: Conoce a los famosos que se lanzaron como candidatos en México

Este cantante que se hizo famoso por pertenecer al aclamado grupo de ‘Los ángeles azules’, lanzó su candidatura para la alcaldía de Iztapalapa, aunque sólo se registró como precandidato ante el titular del RSP (Redes sociales progresistas), Pedro Pablo de Antuñano, mismo que dio el visto bueno para que el cantante fuera registrado.

Cabe mencionar que este partido tendrá una gran presencia en CDMX, pues entre sus filas de candidatos se incluye al luchador Blue Demon Jr. y otras figuras relevantes, lo que podría servir como apoyo para los aspirantes, ya que están recibiendo mucha atención por parte de la ciudadanía.

Hasta el momento se desconoce si Héctor Hernández formará parte del grupo de aspirantes que competirán de manera oficial por algún puesto político junto al RSP, pero debido a la influencia del cantante por pertenecer al famoso grupo, este podría ser un gran apoyo para que pueda posicionarse concretamente.

Pato Zambrano y Fernando Lozano compiten como diputados

Los famosos acaparan las elecciones en Nuevo León

El ex participante de Big Brother Patricio Zambrano, mejor conocido como Pato, expresó sus deseos de competir por la candidatura de diputado para el distrito III de Monterrey, siendo el PRI el partido político con el que militaría, después de haber pasado por partidos como el PT y el PVEM.

Cabe mencionar que el ex Big Brother causó mucha polémica por su repentino cambio de partido, a lo que simplemente respondió que ‘El fin justifica los medios’, aunque hasta el momento está como precandidato a diferencia de Fernando Lozano, que sí se consolidó como candidato.

Este conductor de un programa de televisión llamado ‘Turismo Monterrey’ competirá por la candidatura del distrito XI en San Nicolás en Nuevo León, convirtiéndo así al estado en uno de los que tendrá más celebridades tendrá como candidatos a diferentes puestos en las próximas elecciones, incluída su compañera conductora Ana González, aunque probablemente no se avance.

Arturo Carmona y su telenovela en la política

El famoso actor ha causado mucha polémica en su campaña

El famoso ex futbolista y actor de telenovelas Arturo Carmona se lanzó como candidato a diputado del distrito XI de Guadalupe en el estado de Nuevo León, ingresando junto al PRI en su campaña política, misma que ha causado una gran polémica en las últimas semanas.

Uno de sus mayores escándalos fue hace unas horas durante hoy lunes 5 de abril, ya que utilizó para su campaña política una canción de la famosa cantante Alicia Villarreal, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado, algo que generó una gran ola de críticas, especialmente por la reacción de la artista.

Cabe mencionar que Arturo Carmona anunció su candidatura de manera oficial a través de su cuenta de Instagram el pasado 24 de enero, expresando el agradecimiento que tiene por haber sido aceptado para la contienda en las próximas elecciones el próximo mes de junio, haciendo equipo con Cristina Díaz Salazar y Adrián de la Garza.

Gaby Goldsmith regresa como candidata

La actriz se lanzará por segunda vez en la contienda

Esta famosa actriz ya se había postulado en el año 2018 con el partido coalición PRI. PVEM, PANAL, y en las próximas elecciones se lanzó como candidata a legisladora junto a Morena, donde competirá por el puesto en el distrito XXII, después de perder las elecciones ante una morenista y ahora se incorporó al mismo partido que le quitó la victoria.

Cabe mencionar que durante el domingo Gaby Goldsmith inició su campaña electoral acompañada de Isaac Montoya, delegado del comité ejecutivo nacional de Morena, iniciando su recorrido en la glorieta de Naucalpan, donde tiene muchas esperanzas de ganar en esta ocasión.

Cabe mencionar que entre las actrices que se lanzan para puestos políticos, Gaby Goldsmith es la más familiarizada, pues hasta hace unos días, ocupaba el puesto de asesora de la presidenta municipal de Naucalpan Patricia Durán Reveles, donde servía como enlace de prevención del delito, por lo que esto reforzaría su candidatura como legisladora.

Quico, de la vecindad a la candidatura

Quico no dio el ancho para la candidatura

El famoso actor Carlos Villagrán, quien se inmortalizó gracias a su papel como ‘Quico’ en la popular serie de Roberto Gómez Bolaños, ‘El chavo el 8’, y se había lanzado como candidato a la gubernatura del estado de Querétaro, aunque nunca se concretó, pues los representantes del partido Querétaro Independiente (QI) le retiraron la propuesta.

Su lugar fue tomado por el candidato Mauricio Kuri del partido acción nacional (PAN), descartando así la solicitud como precandidato del actor, la cual fue presentada el pasado 10 de enero, ya que no cumplió con los requisitos necesarios para el puesto.

Asimismo, la polémica de Quico empeoró mucho más ya que hace unas semanas causó un gran escándalo después de que declaró que el COVID-19 no existe, lo que lo puso en el ojo del huracán debido a la peligrosidad que tiene la enfermedad actualmente en México, ya que se han registrado más de 300,000 muertos en el país.

Lady tacos de canasta se lanza como candidata

Lady Tacos de canasta será la única mujer trans en las elecciones

La famosa cocinera Muxe, quien es una mujer trans y se hizo popular por su peculiar manera de vender tacos de canasta, además de la discriminación que sufrió, decidió lanzarse como candidata para diputada del distrito 32 de CDMX perteneciente a Coyoacán junto al partido ELIGE (Equidad, libertad y género).

Mariana Morán Salazar, el cual es el nombre oficial de lady tacos de canasta, aparecerá en la boleta electoral con su nombre masculino, el cual es Juan Francisco Martínez Ventura, algo que generó controversia por que se consideró como un acto de discriminación por ser una mujer trans.

Cabe mencionar que incluso si Lady tacos de canasta no consigue la cantidad máxima de votos, todavía estará registrada en la lista de legisladores plurinominales, donde ocupa el sexto lugar en la encuesta del partido ELIGE, siendo una de las candidatas que más impacto causó durante las últimas semanas previo a la temporada de elecciones.

Onésimo Cepeda busca ser candidato con la ayuda de Dios

El ex obispo buscará ganar las elecciones

Onésimo Cepeda, quien se desempeñó como obispo en Ecatepec, se postuló como candidato a diputado en Edomex con el partido Fuerza por México, causando una gran polémica por sus actos inconstitucionales, razón por la cual muchos no estuvieron de acuerdo con su postulación.

Cabe mencionar que el ex obispo de 84 años no siempre se dedicó a la vida religiosa, pues entre su trayectoria laboral se desempeñó como abogado, empresario e incluso fue el co-fundador de Inbursa, junto al magnate Carlos Slim, quien es uno de los hombres más ricos de México, dueño de empresas como Telmex.

Asimismo, la comunidad religiosa le ha demostrado su apoyo después de que fue nombrado como obispo de Ecatepec por nada más y nada menos que Juan Pablo II, siendo parte de la primera diócesis del municipio de Edomex, siendo el papa Benedicto XVI quien aceptó su renuncia del clero el 8 de mayo del año 2012.

Felipe de la Cruz se postula por los 43

El vocero buscará justicia por los 43 de Ayotzinapa

No todos los famosos de la lista son celebridades, pues Felipe de la Cruz es un hombre común, pero que causó mucho impacto tras ser el vocero oficial de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron y fueron asesinados.

Asimismo, el vocero de los 43 se postuló como diputado federal por la vía de representación proporcional (plurinominal) militando con Morena, aunque esto sin olvidar cuales son sus objetivos, pues sigue buscando justicia por los jóvenes normalistas desaparecidos y que hasta el momento no han obtenido justicia.

Cabe mencionar que el objetivo principal del activista es obtener un puesto en la cámara de diputados, donde buscará darle voz a los movimientos sociales de Guerrero, así como acelerar el proceso para encontrar a los culpables del asesinato de los jóvenes.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México.