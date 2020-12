Eleazar Gómez sigue buscando a Tefi Valenzuela ¡Desde la CÁRCEL!

Aunque la familia de Eleazar Gómez le ha suplicado a Tefi Valenzuela que retire los cargos que mantienen al actor en el Reclusorio Norte, es bien sabido que la modelo está decidida a mantener sus acusaciones, lo cual ha desatado una ola de intimidaciones en su contra

De acuerdo a información del hermano de Tefi Valenzuela, se reveló que Eleazar Gómez ha estado mandando una serie de mensajes a través de un teléfono celular desde la prisión, en los cuales le exigen que lo perdone para que así él pueda recuperar su libertad y regresar a los foros de televisión.

“Él cree que no ha hecho nada malo, le dice: '¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡Tengo que ir a trabajar, ya apúrate!, ¡Ven y da el perdón!' Ni siquiera es bueno para decirle: '¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave error... Por favor, veamos la forma de solucionar', y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor", declaró Frank Valenzuela, hermano de la modelo y cantante, a la prensa.

Tefi Valenzuela ha sido contactada por Eleazar Gómez desde la cárcel para exigirle el perdón.

Tefi Valenzuela está severamente afectada por la agresión

De igual forma, el hermano de Tefi Valenzuela reveló que se encuentra viviendo con ella desde que comenzó este proceso legal en contra del actor de telenovelas, pues asegura que ya no se siente segura ni en su propia casa, e incluso teme que le hagan daño cuando salga a la calle.

Tefi Valenzuela ya no se siente segura después de la agresión que vivió a manos de Eleazar Gómez.

En relación a los mensajes que recibe su hermana por parte del actor, ninguno de los dos se explican cómo es que Eleazar Gómez ha tenido acceso a un teléfono celular si se encuentra en la cárcel, e incluso se reveló que Frank Valenzuela también ha sido amenazado por el también cantante para confesarles que les hará la vida imposible mientras vivan en México.

Tefi Valenzuela está decidida a llegar hasta las ultimas consecuencias con el caso de Eleazar Gómez.

Ante esta situación, el hermano de Tefi Valenzuela está decidido a apoyarla en estos momentos difíciles y confía en que las autoridades ayuden a hacer justicia por las agresiones que vivió a manos de Eleazar Gómez.

