Eleazar Gómez se queda sin abogado, y ahora ¿Quién podrá defenderlo?

Cómo te hemos informado en La Verdad Noticias, el actor mexicano Eleazar Gómez lleva 2 meses en prisión, luego de ser detenido por violentar a su prometida Estefany Valenzuela, quien denunció violencia de género.

El famoso le ha suplicado a su ex pareja en varias ocasiones que le otorgue el perdón, a cambio de una buena suma de dinero, y el compromiso de tomar terapias para trabajar su ira, sin embargo, estas peticiones han sido negadas.

Si bien hasta ahora sigue detenido, el actor de Atrévete a Soñar llevaba una buena defensa con la que parecía que estuviera por llegar a un acuerdo, lamentablemente su abogado tuvo que renunciar, presuntamente por problemas de salud, pues en una entrevista para Venga la alegría dijo haberse contagiado de coronavirus, por lo que Froylán Díaz ya no está llevando el caso del hermano de Zoraida Gómez.

“Desde el mes de diciembre yo ya no estoy a cargo del caso de Eleazar, por motivos de salud me tuve que retirar de hecho ya no estoy en México”, dijo.