Eleazar Gomez revela detalles íntimos de su relación con Danna Paola

El lanzamiento del sencillo ‘Sodio’ despertó rumores sobre los motivos del rompimiento de Danna Paola y Eleazar Gómez en el pasado e incluso se comentó que la canción estaba dedicada al actor, quien supuestamente tuvo un romance con otro hombre.

Días más tarde, Eleazar Gómez estrenó el video musical de ‘No me puede olvidar’, en el que la protagonista del clip se parece a Danna Paola además de que la letra hace referencia a la canción ‘Oye Pablo’; la intérprete prefirió terminar con la controversia declarando que ella “impone modas”.

Ahora, el actor vuelve acaparar las miradas al referirse a su ex-compañera de Atrévete a Soñar en el programa matutino Hoy, esto durante el segmento de ‘¿Dónde está la bolita?’; el también cantante se metió en problemas cuando Galilea Montijo le preguntó sobre cuál de sus ex parejas del medio artístico era la que besaba mejor.

“¿Novia mía? No, pues no he tenido ninguna novia de aquí”, dijo Eleazar Gómez.