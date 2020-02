Eleazar Gómez responde: Su canción “no es para Danna Paola”

La carpeta romántica entre Eleazar Gómez y Danna Paola ha sido abierta nuevamente, después de que el ex protagonista de Patito feo sea presuntamente la persona a la que Danna Paola le dedica “sodio”. Esta historia se ha llenado de “Dimes y diretes” entre ambos artistas, pero sobre todo ha hecho que Eleazar Gómez se gana muy mala fama.

Danna Paola ya ha sido cuestionada sobre si conoce la canción de Eleazar Gómez, y la cantante ha asegurado que no está ni enterada, pues a sus ex los tiene bien enterrados. Sin embargo, todo lo contrario a Danna Paola, Eleazar Gómez parece estar bien pendiente, pues en su nueva canción “No me puede olvidar” le hace muchos guiños a su ex novia.

Sin embargo, a pesar de todo el parecido y los mensajes subliminales, Eleazar Gómez ha tenido el descaro de decir que su canción no está dedicada a Danna Paola.

Eleazar Gómez jura que su canción no es para Danna Paola

Eleazar Gómez ofreció una rueda de prensa con varios medios en donde resaltó que las imágenes que aparecen en su videoclip no son dedicadas para nadie, ni para Danna Paola.

“todo lo que está plasmado en el video no está hecho con ninguna intención, principalmente está dedicado a todas nuestras fans, y finalmente es plasmar lo que quisimos interpretarle, pero no va dedicada a nadie en especial, todo lo que aparezca en el video es mera coincidencia"

Te puede interesar: Danna Paola tiene SATANIZADO a su exnovio Eleazar Gómez (VIDEO)

Asimismo, Eleazar Gómez resalta que Sodio no es dedicada para él, pues hizo entender que no es gay, y que no cambió a Danna Paola por un hombre.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana